Bill Cosby admitió en una declaración jurada haber usado una receta de sedantes para drogar mujeres

El famoso comediante y actor estadounidense Bill Cosby, quien estuvo tras años en la cárcel por un caso relacionado con abuso sexual, admitió que renovó una receta de sedantes para drogas a mujeres.

La fuerte confesión del también actor, 88 años, se dio bajo juramento en una demanda civil presentada por Donna Motsinger, quien lo acusa de violación.

Según el medio TMZ, Cosby dijo en la declaración jurada, la cual está sellada y a la que tuvo acceso, que el ginecólogo Leroy Amar le recetó el sedante 'Metacualona' durante un juego de póker en 1972 en Los Ángeles.

Documentos recientes vinculados al caso afirman que Amar es un ginecólogo "deshonrado" que era amigo del comediante y a quien le revocaron la licencia en 1979.

Motsinger asegura en su demanda que Bill la drogó y violó en 1972 cuando era camarera en el reconocido restaurante Trident en California.

La mujer afirma que Cosby le dio una pastilla que ella creyó que era una aspirina y tras consumirla empezó a perder la consciencia y de despertó al otro día en su casa usando solamente unas bragas.

En la declaración jurada, el actor admitió haber renovado la receta de sedantes varias veces que le dio Amar para dársela a mujeres para tener relaciones sexuales mientras el permanecia completamente sobrio.

Sin embargo, afirmó en dicha declaración que nunca consumió ni una sola de las píldoras, descritas como "redondas y blancas".

La demanda presentada por Motsinger se encuentra siendo desestimada por parte del comediante, en un nuevo caso de abuso sexual.

Antes de esta demanda civil, a principios de los 2000, Cosby fue acusado de haber agredido y abusado sexualmente a una mujer identificada como Andrea Constant.

Constant presentó la demanda en enero de 2005 y, en ese entonces, alegó que la drogó y la agredió sexualmente en su mansión de Pensilvania.

No obstante, ella no es la única con graves acusaciones de este tipo contra el actor, ya que más de 60 mujeres lo han acusado de violación, abuso infantil y acoso sexual.

En 2018, fue declarado culpable de tres cargos de agresión agravada siendo condenado a una pena entre tres a diez años de prisión. Pero en 2021 dicha sentencia fue revocada por la Corte Suprema de Pensilvania, institución que afirmó que se violaron los derechos del actor al debido proceso.

Se pensaba que todo quedaría ahí, pero en 2023 nueve mujeres, entre ellas Donna Motsinger, presentaron demandas civiles contra él.