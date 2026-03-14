Manifestantes irrumpen y queman sede del Partido Comunista tras apagones en Cuba

Varias personas asaltaron en horas de la noche una sede del Partido Comunista (único) en el centro de Cuba como protesta por los prolongados apagones y la falta de alimentos, según informaron varios medios.

Los hechos ocurren cuando el régimen de Cuba, con 9,6 millones de habitantes, enfrenta una fuerte crisis económica, agravada por la suspensión en enero del suministro de crudo desde Venezuela, luego de la caída de Nicolás Maduro.

Las protestas sucedieron en el municipio de Morón, provincia Ciego de Ávila (centro), a 460 kilómetros de La Habana.

Videos que circulan en redes sociales muestran a personas protestando, el asalto a la institución gubernamental y la quema de bienes en la vía pública.

Según el periódico oficial, las manifestaciones también provocaron daños a otros establecimientos estatales del territorio y "una persona en estado de embriaguez sufrió una caída" y está siendo atendida en un centro hospitalario, aunque no se mencionan las lesiones de la persona ni su vinculación con los hechos.

Sin embargo, la oenegé Justicia11, que documenta las manifestaciones en Cuba desde las históricas protestas del 11 de julio de 2021, alertó que la lesión de la persona mencionada por la prensa oficial "podría tratarse de una herida de bala", sin precisar el origen de los disparos.

"De acuerdo con información revisada por nuestra organización, durante la protesta se escucharon detonaciones en las inmediaciones de inmuebles vinculados a la sede municipal del Partido Comunista", denunció Justicia11.

Mientras se agudiza la escasez de combustible, productos básicos y se prolongan los cortes de electricidad, muchos cubanos expresan su descontento público con protestas nocturnas, que en la mayoría de los casos se reducen a toques de cazuelas en la vía pública o desde el interior de sus viviendas.

De acuerdo con publicaciones de medios independientes y de usuarios en redes sociales, La Habana, donde los cortes eléctricos se han extendido por más de 15 horas en las últimas semanas, es por estos días el epicentro de las protestas nocturnas, aunque se han registrado también en otras partes del país.

Cuba confirmó el viernes que mantiene conversaciones con Estados Unidos para buscar "soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales", mientras inició la excarcelación de presos políticos como parte de un acuerdo con el Vaticano, el histórico mediador entre los dos países.