NTN24
Sábado, 14 de marzo de 2026
Sábado, 14 de marzo de 2026
Cuba

Manifestantes irrumpen y queman sede del Partido Comunista tras apagones en Cuba

marzo 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Cuba | Foto AFP
Cuba | Foto AFP
Videos que circulan en redes sociales muestran a personas protestando, el asalto a la institución y la quema de bienes en la vía pública.

Varias personas asaltaron en horas de la noche una sede del Partido Comunista (único) en el centro de Cuba como protesta por los prolongados apagones y la falta de alimentos, según informaron varios medios.

Los hechos ocurren cuando el régimen de Cuba, con 9,6 millones de habitantes, enfrenta una fuerte crisis económica, agravada por la suspensión en enero del suministro de crudo desde Venezuela, luego de la caída de Nicolás Maduro.

Las protestas sucedieron en el municipio de Morón, provincia Ciego de Ávila (centro), a 460 kilómetros de La Habana.

Videos que circulan en redes sociales muestran a personas protestando, el asalto a la institución gubernamental y la quema de bienes en la vía pública.

Según el periódico oficial, las manifestaciones también provocaron daños a otros establecimientos estatales del territorio y "una persona en estado de embriaguez sufrió una caída" y está siendo atendida en un centro hospitalario, aunque no se mencionan las lesiones de la persona ni su vinculación con los hechos.

Sin embargo, la oenegé Justicia11, que documenta las manifestaciones en Cuba desde las históricas protestas del 11 de julio de 2021, alertó que la lesión de la persona mencionada por la prensa oficial "podría tratarse de una herida de bala", sin precisar el origen de los disparos.

o

"De acuerdo con información revisada por nuestra organización, durante la protesta se escucharon detonaciones en las inmediaciones de inmuebles vinculados a la sede municipal del Partido Comunista", denunció Justicia11.

Mientras se agudiza la escasez de combustible, productos básicos y se prolongan los cortes de electricidad, muchos cubanos expresan su descontento público con protestas nocturnas, que en la mayoría de los casos se reducen a toques de cazuelas en la vía pública o desde el interior de sus viviendas.

De acuerdo con publicaciones de medios independientes y de usuarios en redes sociales, La Habana, donde los cortes eléctricos se han extendido por más de 15 horas en las últimas semanas, es por estos días el epicentro de las protestas nocturnas, aunque se han registrado también en otras partes del país.

Cuba confirmó el viernes que mantiene conversaciones con Estados Unidos para buscar "soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales", mientras inició la excarcelación de presos políticos como parte de un acuerdo con el Vaticano, el histórico mediador entre los dos países.

Temas relacionados:

Cuba

Apagones

Petróleo

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"En Cuba no hay una Delcy Rodríguez, en Cuba va a haber gran diferencia en cuanto a lo que suceda": analistas sobre las negociaciones entre el régimen de Díaz-Canel y EE.UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Maduro está en una celda de castigo, aislado, para protegerlo de venezolanos que podrían agredirle y para protegerlo de sí mismo": David Alandete

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El régimen de Cuba no tiene nada con qué negociar, ni puede alimentar a su propio pueblo": Ninoska Pérez sobre acercamientos entre la dictadura y el Gobierno de EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué impacto tiene en Estados Unidos que Donald Trump diga que no le interesa hablar español?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Como lo hizo con Maduro, EE. UU. anuncia millonarias recompensas por líderes del régimen de Irán

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Miguel Díaz-Canel y Donald Trump (AFP)
Cuba

"El régimen de Cuba no tiene nada con qué negociar, ni puede alimentar a su propio pueblo": Ninoska Pérez sobre acercamientos entre la dictadura y el Gobierno de EE. UU.

Donald Trump y Miguel Díaz-Canel | Foto: EFE
Miguel Díaz-Canel

"En Cuba no hay una Delcy Rodríguez, en Cuba va a haber gran diferencia en cuanto a lo que suceda": analistas sobre las negociaciones entre el régimen de Díaz-Canel y EE.UU.

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. anunció que llevó a cabo "uno de los bombardeos más potentes de la historia de Oriente Medio" a una isla iraní considerada por Trump como la "joya de la corona"

Captura de Nicolás Maduro - AFP
Nicolás Maduro

"Maduro está en una celda de castigo, aislado, para protegerlo de venezolanos que podrían agredirle y para protegerlo de sí mismo": David Alandete

Linda Villarraga en On The Roa
On the Road

Linda Villarraga cuenta cómo ha construido su carrera en la industria del entretenimiento: “Hay que trabajar para permanecer vigentes”

Más de Actualidad

Ver más
Junta de Paz - EFE
Estados Unidos

Experto analiza primera reunión de la Junta de Paz convocada por Donald Trump en Washington

Donald Trump/ María Corina Machado - Fotos AFP
María Corina Machado

Se conocen nuevos detalles de la reunión que sostuvieron María Corina Machado y Donald Trump por segunda vez en la Casa Blanca

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional ilegítima de Venezuela - Foto: EFE
Ley de Amnistía

Jorge Rodríguez dice que el régimen venezolano evalúa "medidas de gracia" e "indultos" para los presos políticos excluidos de la ley de amnistía

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Junta de Paz - EFE
Estados Unidos

Experto analiza primera reunión de la Junta de Paz convocada por Donald Trump en Washington

Donald Trump/ María Corina Machado - Fotos AFP
María Corina Machado

Se conocen nuevos detalles de la reunión que sostuvieron María Corina Machado y Donald Trump por segunda vez en la Casa Blanca

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional ilegítima de Venezuela - Foto: EFE
Ley de Amnistía

Jorge Rodríguez dice que el régimen venezolano evalúa "medidas de gracia" e "indultos" para los presos políticos excluidos de la ley de amnistía

Petróleo Venezolano - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos autorizó las operaciones de cinco petroleras en Venezuela: estas son las empresas beneficiadas

Miguel Díaz-Canel/ Donald Trump - Fotos AFP
Donald Trump

"Una toma amistosa o no tan amistosa": ¿qué opción tomará Donald Trump frente a la tiranía cubana?

Nicolás Maduro y la primera ministra de Trinidad y Tobago | Foto EFE
Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago critica a la CARICOM por su apoyo a Maduro pese a que amenazó a dos miembros de la región

El sistema planetario alrededor de la estrella LHS 1903 - AFP
Espacio

Astrónomos descubrieron un extraño sistema planetario "al revés"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre