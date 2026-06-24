Este es el lugar que se posiciona en EEUU como el ideal para ver el Mundial por su comida y distribución exacta de las pantallas

La pasión mundialista ha encontrado un nuevo refugio en el corazón del Design District de Miami.

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El Visa Initiative Lounge se presenta como una propuesta innovadora que transforma la experiencia de ver fútbol, combinando el fervor deportivo con servicios exclusivos para los aficionados al deporte.

El espacio, inaugurado recientemente, está dirigido a “tarjetahabientes Visa Infinite” de cualquier parte del mundo.

"Todos los tarjetahabientes Visa Infinite, sea de donde sea, de cualquier parte del mundo, pueden venir y acceder a nuestro espacio. Lo hicimos más tarjeteado, nuestros tarjetahabientes latinoamericanos, porque sabemos que Miami es el destino y la ciudad por donde entran, sea donde sea que viajen para ver el Mundial", explicaron representantes de la iniciativa.

Las instalaciones cuentan con pantallas gigantes, áreas climatizadas, espacios al aire libre y zonas específicas para familias. "Acá lo que queríamos era brindar al tarjetahabiente justamente casi que un paraíso, un oasis al medio del todo del Mundial", señaló Roberta Isfer, directora de productos de consumo para Visa América Latina y el Caribe.

La oferta gastronómica y de coctelería complementa la experiencia visual, mientras que áreas dedicadas permiten que los más pequeños tengan su propio espacio de diversión.

Los visitantes han destacado la distribución estratégica de las pantallas y la comodidad del lugar. "Me gusta porque hay muchas pantallas que ponen los juegos y que hay lugares como sillas cómodas donde se puede sentar para ver esto", comentó uno de los asistentes.

El Visa Initiative Lounge representa una evolución en la forma de consumir eventos deportivos, especialmente entre un público que busca combinar confort, exclusividad y entretenimiento en un solo espacio.