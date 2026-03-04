Marco Rubio considera "inaceptables" los ataques contra Turquía tras lanzamiento de misil del régimen iraní

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, consideró este miércoles "inaceptables" los ataques contra Turquía tras el derribo de un misil iraní por parte de sistemas de defensa de la OTAN.

Marco Rubio conversó con el Ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, para abordar los recientes acontecimientos en Irán y en Oriente Medio.

En una llamada telefónica con Hakan Fidan, Rubio señaló "que los ataques contra el territorio soberano de Turquía eran inaceptables y prometió el pleno apoyo de Estados Unidos", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Turquía, aliada de Estados Unidos en la OTAN, indicó que no era el objetivo del misil interceptado y que éste se había desviado de su rumbo.

Asimismo, convocó al embajador iraní después de que un misil lanzado desde Irán que se dirigía hacia su espacio aéreo fuera abatido por los sistemas de defensa de la OTAN. Un alto funcionario turco afirmó que su país "no era el objetivo".

Entretanto, el primer ministro de Catar, el jeque Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, recriminó al canciller de Irán que su país intente arrastrar a sus vecinos a la guerra.

Cabe señalar que el Gobierno de Estados Unidos, mediante el Estado Mayor Conjunto, aseguró que el número de misiles balísticos lanzados por el régimen Irán en las últimas horas se ha reducido en un 86% desde el primer día del conflicto contra Estados Unidos e Israel.

Según el Ejército, la cifra de drones también disminuyó número de drones usados también se redujo.

Junto a Israel, Estados Unidos inició una campaña de bombardeos sobre objetivos del régimen Irán el sábado. Teherán ha respondido con salvas de misiles y drones contra países de la región que albergan personal militar y bases estadounidenses.

"Los disparos de misiles balísticos de Irán en la zona cayeron en un 86% desde el primer día de combates, con un descenso del 23% en las últimas 24 horas", dijo el general Dan Caine en una rueda de prensa en el Pentágono.

"Sus disparos con drones de un solo ataque cayeron en un 73% desde los días iniciales", añadió.

Según el general, Estados Unidos está "apuntando y eliminando los sistemas de misiles balísticos iraníes para evitar que amenacen" a sus fuerzas, sus aliados y sus intereses en la región.

La república islámica ha lanzado más de 500 misiles balísticos y más de 2.000 drones, lo que ha sido un gran desafío para los sistemas de defensa aérea desde el sábado, agregó Caine.