NTN24
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Estados Unidos

Marco Rubio considera "inaceptables" los ataques contra Turquía tras lanzamiento de misil del régimen iraní

marzo 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Marco Rubio - Foto AFP
Marco Rubio - Foto AFP
Turquía, aliada de Estados Unidos en la OTAN, indicó que no era el objetivo del misil interceptado y que éste se había desviado de su rumbo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, consideró este miércoles "inaceptables" los ataques contra Turquía tras el derribo de un misil iraní por parte de sistemas de defensa de la OTAN.

Marco Rubio conversó con el Ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, para abordar los recientes acontecimientos en Irán y en Oriente Medio.

En una llamada telefónica con Hakan Fidan, Rubio señaló "que los ataques contra el territorio soberano de Turquía eran inaceptables y prometió el pleno apoyo de Estados Unidos", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Turquía, aliada de Estados Unidos en la OTAN, indicó que no era el objetivo del misil interceptado y que éste se había desviado de su rumbo.

Asimismo, convocó al embajador iraní después de que un misil lanzado desde Irán que se dirigía hacia su espacio aéreo fuera abatido por los sistemas de defensa de la OTAN. Un alto funcionario turco afirmó que su país "no era el objetivo".

Entretanto, el primer ministro de Catar, el jeque Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, recriminó al canciller de Irán que su país intente arrastrar a sus vecinos a la guerra.

o

Cabe señalar que el Gobierno de Estados Unidos, mediante el Estado Mayor Conjunto, aseguró que el número de misiles balísticos lanzados por el régimen Irán en las últimas horas se ha reducido en un 86% desde el primer día del conflicto contra Estados Unidos e Israel.

Según el Ejército, la cifra de drones también disminuyó número de drones usados también se redujo.

Junto a Israel, Estados Unidos inició una campaña de bombardeos sobre objetivos del régimen Irán el sábado. Teherán ha respondido con salvas de misiles y drones contra países de la región que albergan personal militar y bases estadounidenses.

"Los disparos de misiles balísticos de Irán en la zona cayeron en un 86% desde el primer día de combates, con un descenso del 23% en las últimas 24 horas", dijo el general Dan Caine en una rueda de prensa en el Pentágono.

"Sus disparos con drones de un solo ataque cayeron en un 73% desde los días iniciales", añadió.

Según el general, Estados Unidos está "apuntando y eliminando los sistemas de misiles balísticos iraníes para evitar que amenacen" a sus fuerzas, sus aliados y sus intereses en la región.

La república islámica ha lanzado más de 500 misiles balísticos y más de 2.000 drones, lo que ha sido un gran desafío para los sistemas de defensa aérea desde el sábado, agregó Caine.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Marco Rubio

Turquía

Ataques

Irán

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así es el enorme poder desplegado por EE. UU. e Israel contra el régimen de Irán: ¿cuánto tiempo les tomará eliminar las amenazas que persisten?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nos reencontramos con la libertad que nunca tuvimos que haber perdido": Henry Alviarez, exprisionero político venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El Comando Sur va a incrementar este tipo de cooperación": Mario Pazmiño sobre operaciones militares en país sudamericano para frenar el narcoterrorismo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Aliados debilitados, bombardeos masivos y mandos eliminados: ¿Irán está perdiendo poder?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

El Departamento de Justicia niega versión de Reuters sobre acusación penal que se estaría preparando contra Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Ataque de Estados Unidos a buque del régimen de Irán - Captura de video
Ataque al régimen de Irán

Así fue el impresionante ataque a un buque de guerra iraní en el primer hundimiento por torpedo desde la Segunda Guerra Mundial, según Hegseth

Foto de referencia
Ataque al régimen de Irán

Aliados debilitados, bombardeos masivos y mandos eliminados: ¿Irán está perdiendo poder?

Pedro Sánchez | Foto: EFE
Gobierno de España

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos - Foto EFE
Ataque al régimen de Irán

Secretario Hegseth asegura que Irán intentó asesinar al presidente Trump pero fue Alí Jamenei quien terminó siendo abatido

El buque iraní Soleimani - AFP
Ataque al régimen de Irán

"Anoche hundimos su barco estrella: el Soleimani": secretario de Guerra de Estados Unidos confirma ataque contra embarcación más importante de la Armada del régimen iraní

Más de Actualidad

Ver más
Ataque de EE. UU. contra objetivos del régimen de Irán - Foto: Captura
Ataque al régimen de Irán

Casa Blanca publica video de ataque contra objetivos del régimen iraní y explica los cuatro pasos de la operación 'Furia Épica': "Estados Unidos ganará"

Costa de Cuba - Foto de referencia: EFE
Régimen cubano

Régimen cubano dice que lancha de Estados Unidos transportaba presuntamente personas "armadas" para una "infiltración con fines terroristas"

Ramón Guanipa y Juan Pablo Guanipa - EFE
Presos políticos

"No puede hablar o salir en entrevistas, ahora sí está totalmente silenciado": hijo de Juan Pablo Guanipa relata situación de su padre tras medida de "casa por cárcel" impuesta por el régimen

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas - Foto: AFP
ONU

Secretario general de la ONU considera fin del acuerdo nuclear entre EE. UU. y Rusia un "momento grave" para la paz

Ataque de EE. UU. contra objetivos del régimen de Irán - Foto: Captura
Ataque al régimen de Irán

Casa Blanca publica video de ataque contra objetivos del régimen iraní y explica los cuatro pasos de la operación 'Furia Épica': "Estados Unidos ganará"

Costa de Cuba - Foto de referencia: EFE
Régimen cubano

Régimen cubano dice que lancha de Estados Unidos transportaba presuntamente personas "armadas" para una "infiltración con fines terroristas"

Ramón Guanipa y Juan Pablo Guanipa - EFE
Presos políticos

"No puede hablar o salir en entrevistas, ahora sí está totalmente silenciado": hijo de Juan Pablo Guanipa relata situación de su padre tras medida de "casa por cárcel" impuesta por el régimen

Manifestación tras captura del alcalde de Guayquil, Aquiles Álvarez. (AFP)
Guayaquil

Alcalde de Guayaquil en Ecuador y el presidente del club más popular de fútbol del país fueron detenidos por supuesta corrupción

Ola De Frio y Calor - Foto Canva
Ola de calor

Calor récord a nivel global y olas de frío en el norte: así comenzó 2026

Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro - Foto: EFE
Álex Saab

"Esperemos la sentencia definitiva contra él y otros miembros de la organización criminal de Maduro por el secuestro y tortura de nuestros clientes": abogados de ciudadanos estadounidenses en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre