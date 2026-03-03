Casa Blanca publica video de ataque contra objetivos del régimen iraní y explica los cuatro pasos de la operación 'Furia Épica': "Estados Unidos ganará"

Estados Unidos continúa con su ofensiva contra el régimen de Irán tras el comienzo de la operación “Furia Épica” el pasado sábado, que ocasionó la muerte del ayatolá Alí Jamenei.

La administración de Donald Trump sigue firme en un cambio de régimen en Irán, el cual ve como una amenaza para sus intereses en Medio Oriente.

En las últimas horas, la Casa Blanca publicó un video de los ataques de las fuerzas norteamericanas contra el régimen iraní y explicó los cuatro pasos de la operación que comenzó en la madrugada del pasado sábado.

El video, que tiene una duración de más de un minuto, muestra a las fuerzas militares llevando a cabo ataques cinéticos contra objetivos iraníes, desde camiones trasladando misiles hasta embarcaciones del régimen.

Washington detalló que el objetivo principal es que Irán no pueda “obtener un arma nuclear”, al tiempo que con optimismo aseguró que Estados Unidos ganará.

“1. Destruir los misiles del régimen iraní 2. Aniquilar su Armada 3. Garantizar que sus representantes terroristas ya no puedan desestabilizar el mundo. 4. Garantizar que Irán NUNCA pueda obtener un arma nuclear”, explicó la Casa Blanca. “Estados Unidos ganará. El régimen terrorista iraní será derrotado”, agregó.

A su vez, la administración de Donald Trump hizo énfasis en que no se trata de una guerra, sino una “gran operación de combate” con objetivos como la protección de Estados Unidos y la desmilitarización del régimen.