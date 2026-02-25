NTN24
Miércoles, 25 de febrero de 2026
Régimen cubano

Régimen cubano dice que lancha de Estados Unidos transportaba presuntamente personas "armadas" para una "infiltración con fines terroristas"

febrero 25, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Costa de Cuba - Foto de referencia: EFE
La dictadura también reveló las identidades de las seis personas heridas y uno de los cuatro fallecidos.

El régimen cubano denunció este miércoles que la lancha con matrícula estadounidense interceptada más temprano por guardacostas en aguas territoriales de la isla transportaba a personas “armadas” que pretendían realizar una "inflitración" desde Estados Unidos con "fines terroristas".

Cuba informó que cuatro ocupantes de la embarcación murieron y otros seis resultaron heridos durante un intercambio de disparos con guardias fronterizos de la isla.

"Se ha podido establecer que la lancha rápida neutralizada, con matrícula de Florida FL7726SH, transportaba 10 personas armadas, que según declaraciones preliminares de los detenidos, tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas", informó un comunicado del Ministerio del Interior del régimen de Díaz-Canel.

La nota precisa que en la embarcación se incautaron "fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cócteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje".

Además, detallaron que todos los involucrados "son cubanos residentes en los Estados Unidos. La mayoría de ellos con un historial conocido de actividad delictiva y violenta", precisa en su nuevo comunicado la dictadura cubana, que detalla el nombre de los seis heridos y uno de los fallecidos.

Entre los heridos aparecen Amijail Sánchez González, Leordan Enrique Cruz Gómez, Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara y Roberto Azcorra Consuegra. Y entre los fallecidos Michel Ortega Casanova.

Dos de los ocupantes de la lancha figuran en la lista de personas "sometidas a investigaciones penales" y que son buscadas por las autoridades cubanas por "su implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión" de "actos de terrorismo" en Cuba o en otros países, precisó el régimen.

También informaron la detención de otro cubano que había viajado antes desde Estados Unidos a la isla para facilitar la operación, quien confesó "sus acciones".

El secretario de Estado de la Casa Blanca, Marco Rubio, quien asiste a una cumbre de la Comunidad del Caribe en San Cristóbal y Nieves, dijo que Estados Unidos investigará los hechos y responderá "en consecuencia".

"No vamos a basar nuestras conclusiones en lo que ellos (Cuba) nos han dicho, y estoy muy, muy seguro de que conoceremos la historia completa de lo que ocurrió aquí", comentó Rubio durante una conferencia de prensa en Bassaterre.

"A medida que recopilemos más información, estaremos preparados para responder en consecuencia", añadió.

