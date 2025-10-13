Opositor cubano José Daniel Ferrer sale al destierro impuesto por el régimen cubano

El activista José Daniel Ferrer, un firme opositor del régimen de Miguel Díaz-Canel, sale al destierro impuesto por el régimen cubano con destino a Estados Unidos.

"Finalmente ha sido desterrado mi hermano, con la gracia del señor. Muy contentos a pesar de la tensión que hemos tenido todos estos días", dijo Ana Belkis Ferrer, hermana del opositor.

El 4 de octubre, el activista cubano anunció su decisión de salir del país y exiliarse y denunció "golpes, torturas, humillaciones y amenazas" en prisión.

La determinación fue confirmada por el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) mediante una carta publicada este viernes 3 de octubre.

La cancillería dijo en un comunicado que "la salida, con destino a Estados Unidos, se produce tras una solicitud formal del gobierno de ese país y la aceptación expresa de Ferrer García".

Ferrer, fundador del movimiento Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), es un defensor de la lucha pacífica por un cambio democrático en la isla.

Había sido liberado en enero en el marco de un acuerdo negociado con el Vaticano bajo el mandato del expresidente estadounidense Joe Biden, pero en abril volvió a ser encarcelado.