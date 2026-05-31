Cierran las urnas en Colombia y empieza el conteo de votos de una crucial elección presidencial

Este domingo se llevaron a cabo los comicios presidenciales en Colombia. A esta hora ya cerraron las urnas electorales en todo el territorio nacional y comenzó el conteo de los votos.

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La jornada electoral comenzó a las 8:00 a. m. y culminó a las 4:00 p.m. (hora Colombia), y transcurrió sin mayores alteraciones en gran parte del territorio nacional.

Según estimaciones, sobre las 05:30 p.m. se tendría claridad acerca de los resultados de esta contienda electoral.

¿Qué elige Colombia este 31 de mayo?

Colombia vive este 31 de mayo unos nuevos comicios en los que se van a elegir al próximo presidente y vicepresidente de la República para el periodo 2026-2030.

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, 41.421.973 colombianos fueron convocados para votar en 13.746 puestos de votación. Del total, cerca de 1,25 millones fueron habilitados en el exterior.

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De cara a la primera vuelta presidencial de 2026, las autoridades instalaron 253 puestos de votación distribuidos en 67 países, además de 1.489 mesas para facilitar la participación de los ciudadanos fuera del país.

En estas elecciones los colombianos eligen al próximo presidente y vicepresidente de la República para el período 2026-2030.

Vale mencionar que, el periodo presidencial en Colombia es de cuatro años, sin posibilidad de reelección inmediata.

En caso de una posible segunda vuelta se disputaría el 21 de junio. El Artículo 190 de la Constitución Política de Colombia establece que para elegir presidente se requiere la mitad más uno de los votos.

En ese contexto, si ningún candidato obtiene esta mayoría absoluta, se debe realizar una segunda vuelta.

Ya en segunda vuelta se medirían los dos candidatos que obtuvieron las votaciones más altas en primera vuelta.