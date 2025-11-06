Mientras Estados Unidos refuerza su despliegue militar en el Caribe, estrecha lazo con país estratégico de la región

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

El gobierno de Estados Unidos sigue estrechando sus lazos con países aliados en América Latina, para incrementar su estrategia contra las drogas y la inmigración irregular.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, recibió en la antigua base militar de manta a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Altos funcionarios de ambos países repasaron sus programas de cooperación y hablaron sobre la posibilidad de restablecer la presencia militar estadounidense en Ecuador, que había sido desmantelada en su día por Rafael Correa.

El domingo 16 de noviembre, en un referéndum propuesto por el presidente Noboa, los ecuatorianos votarán si vuelve a permitirse la instalación de bases extranjeras.

Cabe recordar que en Manta, durante una década, aviones de Estados Unidos operaron para vuelos antidrogas hasta 2009, mientras que Salinas fue junto a Baltra parte de la estrategia militar de Washington en la segunda guerra mundial.