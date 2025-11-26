NTN24
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello patrulló las calles del aeropuerto Internacional Simón Bolívar en medio de la presión de Estados Unidos: “Todo en absoluta calma”

noviembre 26, 2025
Por: Natalya Baquero González
Diosdado Cabello - Foto: AFP
En medio de su recorrido, Cabello aseguró que Venezuela se encuentra “policial y militarmente” fusionada.

El segundo al mando de la dictadura chavista, Diosdado Cabello, madrugó a patrullar por las calles de La Guaira, estado en el que se encuentra ubicado el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, asegurando que todo se encuentra en total “paz y tranquilidad”.

Por medio de un video publicado en sus redes sociales se ve a Cabello conduciendo un vehículo y entregando lo que sería un parte de calma para Venezuela. Esto en medio de la presión que ha intensificado durante las últimas semanas el gobierno de los Estados Unidos contra el régimen.

“Rodando por la vía que conduce al aeropuerto internacional, todo en absoluta calma”, indicó el segundo al mando de la dictadura chavista.

En su paso por el puente aéreo más importante de esta nación, Diosdado Cabello aseguró que en Venezuela se encuentra en total “paz y tranquilidad,.

Aunque durante los últimos días, varios vuelos internacionales fueron cancelados por diferentes aerolíneas, luego de la alerta emitida por parte de la Agencia federal estadounidense de aviación (FAA, por sus siglas en inglés), la cual advirtió sobre los riesgos de sobrevolar el espacio aéreo venezolano. Esto tras la inscripción oficial del Cartel de los Soles, presuntamente liderado por Maduro, como una Organización Terrorista Extranjera.

A pesar de eso, el segundo al mando del régimen de Nicolás Maduro reiteró en varias ocasiones que su país se encuentra en armonía por donde quiera que se ande dentro del territorio nacional.

Según Cabello, Venezuela es un pueblo que es “consciente y sabio que no se equivoca”, y que en medio de las adversidades ha “desarrollado un instinto a la batalla para sobrevivir ante cualquier circunstancia”, dijo el segundo al mando de la dictadura, quien acompañó en la madrugada de este miércoles el despliegue de los cuerpos de seguridad de ese país.

“Nuestro pueblo siempre sale vencedor”, aseguró Diosdado Cabello en medio de su recorrido.

Asimismo, señaló que Venezuela ahora mismo se encuentra fusionada “policial y militarmente”, esto dejando ver que el régimen de Nicolás Maduro se encuentra en alerta ante la presión aérea y marítima que han intensificado las fuerzas militares estadounidenses durante los últimos días cerca del territorio venezolano.

