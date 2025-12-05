Cartoon Network, Harry Potter, Juego de Tronos y más: el contenido que adquirirá Netflix en su plataforma tras comprar Warner Bros

Este viernes el gigante del streaming Netflix anunció que firmó un acuerdo con Warner Bros para adquirir sus estudios de cine y televisión, incluidos HBO Max y HBO.

Por medio de un comunicado conjunto, ambas empresas expresaron que la compra de Warner Bros Discovery por parte de Netflix fue de casi 83.000 millones de dólares.

Las dos compañías afirmaron que la transacción en efectivo y acciones está valorada en 27,75 dólares por acción de WBD.

Con un valor empresarial de aproximadamente 82.700 millones de dólares (valor patrimonial de 72.000 millones de dólares).

“Se espera que la transacción se cierre tras la previamente anunciada separación de Discovery Global, la división de Redes Globales de WBD, en una nueva empresa que cotiza en bolsa, cuya finalización está prevista para el tercer trimestre de 2026”, expresaron las dos compañías.

Según Netflix, esta adquisición une dos negocios “pioneros de entretenimiento” combinando el alcance global y de streaming de primera clase que tiene la empresa con el legado centenario de Warner Bros.

“Franquicias, series y películas tan queridas como The Big Bang Theory, Los Soprano, Juego de Tronos, El Mago de Oz y el Universo DC se unirán al extenso portafolio de Netflix, que incluye Wednesday, La Casa de Papel, Bridgerton, Adolescencia y Extraction, creando una extraordinaria oferta de entretenimiento para el público mundial”, informó Netflix.

Por su parte, Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, comentó que la misión de la empresa siempre ha sido entretener al mundo.

Por lo tanto, al combinar la colección de series y películas de Warner Bros, que incluye clásicos como Harry Potter y Juego de Tronos, podrán ofrecerle al público “más de lo que ama y ayudar a definir el próximo siglo de la narrativa”.

Greg Peters, codirector ejecutivo de Netflix, detalló que la adquisición mejorará la oferte y acelerará “nuestro negocio durante las próximas décadas”.

Esto porque considera que Warner Bros ha contribuido a definir el entretenimiento “durante más de un siglo y continúa haciéndolo con ejecutivos creativos y capacidades de producción excepcionales”.

“Con nuestro alcance global y nuestro modelo de negocio probado, podemos acercar a un público más amplio los mundos que crean, brindando a nuestros miembros más opciones, atrayendo a más fans a nuestro servicio de streaming líder en su clase, fortaleciendo toda la industria del entretenimiento y generando más valor para los accionistas”, añadió Peters.

El presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, afirmó que el anuncio une a dos compañías “de narrativa más importantes del mundo para llevar a aún más personas el entretenimiento que más disfrutan”.

“Durante más de un siglo, Warner Bros. ha cautivado al público, captado la atención mundial y moldeado nuestra cultura. Al unirnos con Netflix, garantizaremos que personas de todo el mundo sigan disfrutando de las historias más impactantes del mundo para las próximas generaciones”, puntualizó.

En el comunicado también se aclara que las suscripciones de HBO Max no se verían afectadas, ya que Warner Bros seguirá funcionando como un estudio independiente, manteniendo sus estrenos en cines.

En el acuerdo se hace énfasis en que los suscriptores de Netflix tendrán acceso a las bibliotecas de cine y televisión de Warner y HBO Max.

Lo que quiere decir que Netflix tendrá contenido a futuro en su interfaz de HBO Max, Cartoon Network, Discovery, CNN y TNT Sports.