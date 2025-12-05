NTN24
Viernes, 05 de diciembre de 2025
Viernes, 05 de diciembre de 2025
Netflix

Cartoon Network, Harry Potter, Juego de Tronos y más: el contenido que adquirirá Netflix en su plataforma tras comprar Warner Bros

diciembre 5, 2025
Por: Diana Pérez
Netflix | Foto: AFP
Netflix | Foto: AFP
Según Netflix, esta adquisición une dos negocios “pioneros de entretenimiento”.

Este viernes el gigante del streaming Netflix anunció que firmó un acuerdo con Warner Bros para adquirir sus estudios de cine y televisión, incluidos HBO Max y HBO.

Por medio de un comunicado conjunto, ambas empresas expresaron que la compra de Warner Bros Discovery por parte de Netflix fue de casi 83.000 millones de dólares.

Las dos compañías afirmaron que la transacción en efectivo y acciones está valorada en 27,75 dólares por acción de WBD.

Con un valor empresarial de aproximadamente 82.700 millones de dólares (valor patrimonial de 72.000 millones de dólares).

o

“Se espera que la transacción se cierre tras la previamente anunciada separación de Discovery Global, la división de Redes Globales de WBD, en una nueva empresa que cotiza en bolsa, cuya finalización está prevista para el tercer trimestre de 2026”, expresaron las dos compañías.

Según Netflix, esta adquisición une dos negocios “pioneros de entretenimiento” combinando el alcance global y de streaming de primera clase que tiene la empresa con el legado centenario de Warner Bros.

“Franquicias, series y películas tan queridas como The Big Bang Theory, Los Soprano, Juego de Tronos, El Mago de Oz y el Universo DC se unirán al extenso portafolio de Netflix, que incluye Wednesday, La Casa de Papel, Bridgerton, Adolescencia y Extraction, creando una extraordinaria oferta de entretenimiento para el público mundial”, informó Netflix.

Por su parte, Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, comentó que la misión de la empresa siempre ha sido entretener al mundo.

Por lo tanto, al combinar la colección de series y películas de Warner Bros, que incluye clásicos como Harry Potter y Juego de Tronos, podrán ofrecerle al público “más de lo que ama y ayudar a definir el próximo siglo de la narrativa”.

Greg Peters, codirector ejecutivo de Netflix, detalló que la adquisición mejorará la oferte y acelerará “nuestro negocio durante las próximas décadas”.

Esto porque considera que Warner Bros ha contribuido a definir el entretenimiento “durante más de un siglo y continúa haciéndolo con ejecutivos creativos y capacidades de producción excepcionales”.

“Con nuestro alcance global y nuestro modelo de negocio probado, podemos acercar a un público más amplio los mundos que crean, brindando a nuestros miembros más opciones, atrayendo a más fans a nuestro servicio de streaming líder en su clase, fortaleciendo toda la industria del entretenimiento y generando más valor para los accionistas”, añadió Peters.

o

El presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, afirmó que el anuncio une a dos compañías “de narrativa más importantes del mundo para llevar a aún más personas el entretenimiento que más disfrutan”.

“Durante más de un siglo, Warner Bros. ha cautivado al público, captado la atención mundial y moldeado nuestra cultura. Al unirnos con Netflix, garantizaremos que personas de todo el mundo sigan disfrutando de las historias más impactantes del mundo para las próximas generaciones”, puntualizó.

En el comunicado también se aclara que las suscripciones de HBO Max no se verían afectadas, ya que Warner Bros seguirá funcionando como un estudio independiente, manteniendo sus estrenos en cines.

En el acuerdo se hace énfasis en que los suscriptores de Netflix tendrán acceso a las bibliotecas de cine y televisión de Warner y HBO Max.

Lo que quiere decir que Netflix tendrá contenido a futuro en su interfaz de HBO Max, Cartoon Network, Discovery, CNN y TNT Sports.

Temas relacionados:

Netflix

Warner Bros

Harry Potter

Juego de Tronos

Televisión

Cine

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Las repercusiones de la carta de 'El Pollo' Carvajal a Trump en medio de la máxima presión de EE. UU. a Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Él debe tener todos los respaldos para corroborar esa información": exdirector de Armamento de Venezuela sobre denuncias del ‘Pollo’ Carvajal contra el régimen de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Nasry Asfura, candidato favorito de Donald Trump en Honduras, aventaja a su rival en presidenciales

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Revelan que Maduro habría aumentado su esquema de seguridad con cientos de cubanos "para reducir el riesgo de traición"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Hugo Carvajal - AFP
La Noche

Las repercusiones de la carta de 'El Pollo' Carvajal a Trump en medio de la máxima presión de EE. UU. a Maduro

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Régimen venezolano

Revelan que Maduro habría aumentado su esquema de seguridad con cientos de cubanos "para reducir el riesgo de traición"

Foto de referencia (Canva)
Remesas

EE.UU. advierte que remesas a México presentan alto riesgo de lavado de dinero por narcotráfico: las cifras son preocupantes

Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de Inteligencia del régimen de Venezuela - Foto: EFE
Hugo El Pollo Carvajal

'El Pollo' Carvajal reveló detalles de cómo el régimen venezolano ha utilizado grupos criminales para infiltrar a EE. UU.: "Es una organización criminal que ahora dirige Maduro"

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"El diálogo es definir la salida, fecha y destino de Maduro": Héctor Schamis ante propuesta del papa León XIV

Más de Entretenimiento

Ver más
Stephany Abasali
Miss Venezuela

La despampanante presentación en traje de baño de Venezuela en el Miss Universo

Fátima Bosch nueva Miss Universe / FOTO: EFE
Miss Universo

“Nunca permitan que nadie las haga dudar de su valor”: el mensaje a las mujeres de la mexicana Fátima Bosch como la nueva Miss Universe

Miss Universe / FOTO: EFE
Miss Universo

Atención Venezuela y Colombia: se revela cuándo y dónde se va a celebrar el Miss Universe 2026

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
José Antonio Kast/ Evelyn Matthei/ Johannes Kaiser - Fotos EFE
Elecciones en Chile

¿Por qué está dividida la derecha en Chile de cara a las elecciones presidenciales de este domingo?

USS Gerald R. Ford (AFP)
Portaviones

“El portaviones Gerald Ford aumenta las capacidades de ataques con aviones a objetivos terrestres en Venezuela”: profesor del Colegio de Guerra de EE. UU.

Despliegue de Estados Unidos en aguas internacionales. (Página oficial Dvidshub.net)
Operación Lanza del Sur

"Consejo sano a Nicolás Maduro: vete ya, llévate a Diosdado": reacciones en Estados Unidos tras inicio de la operación Lanza del Sur que busca eliminar narcoterroristas del hemisferio

Foto: Ejército de EE. UU.
Despliegue militar

¿Cuál es el poder bélico de las aeronaves de EE. UU. que han sobrevolado cerca de las costas de Venezuela?

Estadio José Bernardo Pérez (Carabobo, Venezuela) / Fanático de los Navegantes del Magallanes - Fotos: EFE / X
Navegantes del Magallanes

Fanático de Magallanes encaró a los peloteros por seguidilla de malos resultados: "20 innings y no hacen una carrera, no les da pena, no sienten la camiseta"

Luis Díaz sigue brillando en la Bundesliga - Foto: EFE
Luis Díaz

"Su salida ha dejado un gran vacío": el duro análisis de medio deportivo de The New York Times sobre la partida de Luis Díaz del Liverpool

El secretario de Estado Marco Rubio. (EFE)
Marco Rubio

"Engañaron a Joe Biden, pero no van a engañar a Donald Trump": Marco Rubio sobre la posibilidad de un acuerdo con el régimen de Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre