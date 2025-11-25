Científicos identifican señales de un pueblo desaparecido en Sudamérica que habría existido hace 10.000 años

De acuerdo con un nuevo análisis de un estudio publicado en la revista Nature, la región más “meridional” fue Sudamérica, posicionándose como uno de los últimos espacios del planeta en aparecer en el mapa geográfico humano.

La evidencia más antigua de presencia en la región proviene del yacimiento arqueológico de Arroyo Seco, en la Pampa argentina, con aproximadamente 14.000 años de antigüedad.

Según Harvard Gazette, gran parte de su historia demográfica permanecía sin sombras. Ahora, el estudio de Nature identificó un linaje, no documentado previamente, originado hace unos 8.500 años en el centro de Argentina.

El estudio fue basado en la investigación de 238 individuos indígenas que abarcan los últimos 10.000 años. De esta manera, se evidenció que Argentina central estuvo involucrada en tres flujos genéticos distintos.

Su genoma más antiguo, es de una mujer que vivió en las Pampas hace 10.000 años, y que según el medio DW “ya mostraba diferencias con las poblaciones de los Andes y la Amazonia, pero similitudes con los grupos que le sucedieron en el sur del continente”.

Lo que más genera intriga de esta población, es que pese a que experimentó importantes transformaciones culturales, climáticas y tecnológicas, mostró muy poca evidencia de mezcla genética durante milenios.

No obstante, el “aislamiento genético” no parece explicarse por factores geográficos, ya que el territorio no presenta obstáculos naturales significativos que limitaran el movimiento de la comunidad.

Javier Maravall López, autor principal del estudio de Harvard Gazzette, informó: “Hemos encontrado este nuevo linaje, un nuevo grupo de personas que no conocíamos antes, que ha persistido como el principal componente ancestral durante al menos los últimos 8.000 años hasta la actualidad”.

Finalmente, los investigadores sostienen una paradoja que fue “una región culturalmente diversa, pero genéticamente homogénea”.

Sin embargo, enfatizan en que seguirán las investigaciones con el fin de descubrir más sobre el pasado de esta comunidad.