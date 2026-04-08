Reconocido tenista perdió los estribos y terminó golpeando su raqueta contra el suelo tras perder 6-0 en el Masters 1000 de Montecarlo

Fuera de control, así es como se puede describir la reacción que tuvo el tenista ruso Daniil Medvedev tras caer de manera aplastante ante el italiano Matteo Berrettini, una escena que le da la vuelta al mundo.

Berrettini derrotó sin piedad y con un aplastante 6-0 y 6-0 en 47 minutos al tenista ruso, quien no pudo contener su frustración y terminó destrozando su raqueta contra el suelo.

El número 10 en el ranking ATP no tuvo su mejor día y cometió varios errores que le costaron la victoria en la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo. Medvedev cometió cinco dobles faltas y solamente tuvo un 36% de acierto durante su primer saque; así como también tuvo 27 errores no forzados.

El tenista solamente pudo hacer nueve puntos, su frustración era tan grande ante el desolador panorama que perdió los estribos y terminó golpeando seis veces su raqueta contra el suelo. Su ataque de ira, ante la atenta mirada de los espectadores, su rival y el juez de silla, terminó cuando lanzó la raqueta destrozada a la basura.

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En los videos que se han viralizado en redes se puede escuchar cómo los aficionados lo abuchean mientras golpea su raqueta contra el suelo.

Su comportamiento ha sido fuertemente cuestionado en redes asegurando que no era la manera de reaccionar.

"Medvedev es un payaso", "Medvedev está realmente en un punto crítico de su carrera", "Está bastante desquiciado", "Penalización mínima de 1 año", "Qué infantil", "Estos numeritos son intolerables", "Le tendría que caer una sanción ejemplar", son algunos de los comentarios.