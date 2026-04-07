Cofundador del Cartel de Jalisco Nueva Generación se declara culpable en tribunal de Estados Unidos

El cofundador y antiguo líder del poderoso cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México, Erick Valencia Salazar, se declaró culpable de cargos de narcotráfico ante un tribunal de Estados Unidos, según informó el Departamento de Justicia este martes.

VEA TAMBIÉN Donald Trump anuncia alto al fuego de dos semanas con Irán, pero pone como condición la apertura completa del estrecho de Ormuz o

Conocido como "El 85", Valencia Salazar, de 49 años, fue capturado por primera vez en México en 2012, liberado y luego capturado nuevamente en 2022.

Fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025, semanas después de que la administración del presidente Donald Trump designara al CJNG como una Organización Terrorista Extranjera (FTO) como parte de la intensificación de la guerra contra las drogas en América Latina.

Al definir a los cárteles y las bandas como amenazas a la seguridad nacional, esta categoría implica que cualquier persona que proporcione "apoyo material" a una organización terrorista extranjera designada puede ser objeto de sanciones financieras y enjuiciamiento penal.

"Valencia Salazar se declaró culpable de un cargo de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con el fin de importarla ilegalmente a Estados Unidos", decía el comunicado del Departamento de Justicia.

El exnarcotraficante será sentenciado el 31 de julio y se enfrenta a una pena de entre 10 años y cadena perpetua. No obstante, Valencia Salazar fue inicialmente miembro del cártel Milenio, liderado por Óscar Orlando Nava Valencia.

Tras la muerte de varios líderes del cártel del Milenio, "El 85" se unió a varios comandantes de nivel medio para formar el CJNG. Uno de ellos fue Nemesio Oseguera Cervantes, o "El Mencho", quien murió en una operación militar el pasado 22 de febrero en el estado de Jalisco, al oeste de México.

Actualmente, Erick Valencia Salazar se encuentra en una cárcel de Filadelfia, al noreste de Estados Unidos. Este es el primer narcotraficante de los casi 100 que ha enviado México al país americano desde 2025 que ha logrado un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos.