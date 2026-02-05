NTN24
Jueves, 05 de febrero de 2026
Jueves, 05 de febrero de 2026
María Corina Machado

María Corina Machado dice que cree que habrá elecciones en Venezuela "en nueve o diez meses"

febrero 5, 2026
Por: David Esteban Pinzón
María Corina Machado - Foto AFP
María Corina Machado - Foto AFP
Las declaraciones de la líder de la democracia en Venezuela se dieron durante una entrevista con Politico.

La líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, dijo que creía que podría haber elecciones en su país a finales de este año en una entrevista con el medio de comunicación estadounidense Politico, que fue publicada este jueves.

"Creemos que un proceso de transferencia real con votación manual (...) podría llevarse a cabo en nueve o diez meses", expresó Machado. "Pero bueno, eso depende de cuándo se empieza", agregó.

o

Las declaraciones de Machado se dieron semanas después de que se reuniera con el presidente Donald Trump, hablara con su máximo representante diplomático y legisladores estadounidenses tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos durante un operativo militar en Caracas.

"Tenemos un liderazgo legítimo con un enorme apoyo popular y nuestras fuerzas armadas también apoyan la transición a la democracia", aseguró también en su entrevista con Politico.

Trump, cabe resaltar, dijo en enero que estaba considerando "involucrar de alguna manera" a Machado y al mismo tiempo ha mantenido una comunicación constante con la encargada del régimen venezolano tras la captura de Maduro, Delcy Rodríguez, antes vicepresidente del dictador.

Machado también indicó en la charla con el medio estadounidense que aún no había hablado con Trump sobre el proceso electoral en el país venezolano.

El secretario de Estado, Marco Rubio, indicó a los legisladores estadounidenses en una audiencia celebrada el 28 de enero que quienes están a cargo de Venezuela estaban avanzando hacia una relación más estrecha con Washington, antes de reunirse con Machado ese mismo día.

Los informes de inteligencia estadounidenses han cuestionado si Rodríguez está totalmente de acuerdo con la estrategia para su país y si tiene la intención de romper formalmente relaciones con los adversarios de Estados Unidos.

Edmundo González, cabe recordar, ganó las elecciones de 2024 en las que Maduro cometió fraude, según denunció el equipo de Machado y varios sectores internacionales.

Estados Unidos también anunció un "triple proceso" para la transición a la democracia en Venezuela dirigido por Marco Rubio, mientras que Machado ha instado al régimen a liberar a los presos políticos del régimen madurista.

Aunque en las últimas semanas han sido excarcelados varios prisioneros políticos, familiares y líderes democráticos aseguran que aún faltan otros varios por ser liberados.

o

Rodríguez anunció recientemente una "ley de amnistía" para los prisioneros políticos liberados que debe ser aprobada por la ilegítima Asamblea Nacional del régimen.

Temas relacionados:

María Corina Machado

Elecciones en Venezuela

Democracia en Venezuela

Régimen venezolano

Gobierno de Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Nuevo escándalo por posible apoyo económico de bandas criminales a campaña electoral en la que Petro resultó electo presidente en 2022

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nunca lo había visto con el cabello corto y 15 kilos menos": esposa de Freddy Superlano denuncia deterioro de la salud del preso político en El Rodeo I

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Dentro del chavismo "la purga se está dando": Maibort Petit en medio de versiones sobre la detención de Alex Saab

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Regalos, distensión y hasta elogios: así fue la reunión Petro-Trump en la Casa Blanca

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Gustavo Petro no tiene ninguna credibilidad, es un hombre que la perdió hace muchísimo tiempo": Hassan Nassar sobre nuevo escándalo por dineros ilícitos a su campaña electoral

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Latinoamérica respira después de esta reunión": expertos analizan hermético encuentro entre Trump y Petro en la Casa Blanca

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Reunión Petro-Trump en la Casa Blanca - Foto AFP
Gustavo Petro

"Hubo momentos jocosos donde los dos reconocían que había diferencias entre ellos": embajador de Colombia en EE. UU. revela detalles de reunión entre Petro y Trump

Senador republicano Bernie Moreno. (EFE)
Bernie Moreno

"Petro vio que el presidente Trump es una buena persona": el congresista Bernie Moreno reveló detalles de la reunión entre ambos mandatarios en la Casa Blanca

Vicky Dávila y Gustavo Petro / FOTO: EFE
Gustavo Petro

“Alias Pipe Tuluá aseguró que va a entregar en Estados Unidos todas las pruebas de que sí financió la campaña de Gustavo Petro”: Vicky Dávila

Encuentro Petro - Trump
Gustavo Petro

Regalos, distensión y hasta elogios: así fue la reunión Petro-Trump en la Casa Blanca

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Denuncia

"Gustavo Petro no tiene ninguna credibilidad, es un hombre que la perdió hace muchísimo tiempo": Hassan Nassar sobre nuevo escándalo por dineros ilícitos a su campaña electoral

Más de Actualidad

Ver más
Estados Unidos | Foto Canva
Migración

EE. UU. registra por primera vez en 50 años más migrantes saliendo que entrando, según reporte del centro de estudios Brookings Institution

James Robinson, Permio Nobel de Economía 2024 - Foto: AFP
Foro Económico Internacional CAF

El Nobel de Economía 2024, James Robinson, resalta el papel de la CAF para el desarrollo económico de la región

Rodrigo Chaves y Nayib Bukele (EFE)
Costa Rica

Bukele exporta su modelo de megacárcel a Costa Rica: ¿seguridad eficaz o un riesgo para los derechos humanos?

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Estados Unidos | Foto Canva
Migración

EE. UU. registra por primera vez en 50 años más migrantes saliendo que entrando, según reporte del centro de estudios Brookings Institution

Roger Allers fue uno de los directores del clásico animado de Disney ‘El Rey León’-Foto: AFP/EFE
El Rey León

Roger Allers, uno de los directores de la icónica película animada ‘El rey león’, falleció a los 76 años

James Robinson, Permio Nobel de Economía 2024 - Foto: AFP
Foro Económico Internacional CAF

El Nobel de Economía 2024, James Robinson, resalta el papel de la CAF para el desarrollo económico de la región

Rodrigo Chaves y Nayib Bukele (EFE)
Costa Rica

Bukele exporta su modelo de megacárcel a Costa Rica: ¿seguridad eficaz o un riesgo para los derechos humanos?

María Corina Machado | Foto: EFE
María Corina Machado

“María Corina Machado va a arrasar en esas elecciones y va a ser la primera mujer presidente de Venezuela”: dirigente político venezolano

Referencia de una Central Nuclear | Foto Canva
Central Nuclear

Gobierno reactivó la central nuclear más grande del mundo y la apagaron al día siguiente por una alarma inesperada

Donald Trump, presidente de EE. UU. / María Corina Machado, premio Nobel de la Paz - Fotos: EFE
Casa Blanca

Casa Blanca confirma la agenda de Trump con María Corina Machado para este jueves

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre