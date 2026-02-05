María Corina Machado dice que cree que habrá elecciones en Venezuela "en nueve o diez meses"

La líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, dijo que creía que podría haber elecciones en su país a finales de este año en una entrevista con el medio de comunicación estadounidense Politico, que fue publicada este jueves.

"Creemos que un proceso de transferencia real con votación manual (...) podría llevarse a cabo en nueve o diez meses", expresó Machado. "Pero bueno, eso depende de cuándo se empieza", agregó.

Las declaraciones de Machado se dieron semanas después de que se reuniera con el presidente Donald Trump, hablara con su máximo representante diplomático y legisladores estadounidenses tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos durante un operativo militar en Caracas.

"Tenemos un liderazgo legítimo con un enorme apoyo popular y nuestras fuerzas armadas también apoyan la transición a la democracia", aseguró también en su entrevista con Politico.

Trump, cabe resaltar, dijo en enero que estaba considerando "involucrar de alguna manera" a Machado y al mismo tiempo ha mantenido una comunicación constante con la encargada del régimen venezolano tras la captura de Maduro, Delcy Rodríguez, antes vicepresidente del dictador.

Machado también indicó en la charla con el medio estadounidense que aún no había hablado con Trump sobre el proceso electoral en el país venezolano.

El secretario de Estado, Marco Rubio, indicó a los legisladores estadounidenses en una audiencia celebrada el 28 de enero que quienes están a cargo de Venezuela estaban avanzando hacia una relación más estrecha con Washington, antes de reunirse con Machado ese mismo día.

Los informes de inteligencia estadounidenses han cuestionado si Rodríguez está totalmente de acuerdo con la estrategia para su país y si tiene la intención de romper formalmente relaciones con los adversarios de Estados Unidos.

Edmundo González, cabe recordar, ganó las elecciones de 2024 en las que Maduro cometió fraude, según denunció el equipo de Machado y varios sectores internacionales.

Estados Unidos también anunció un "triple proceso" para la transición a la democracia en Venezuela dirigido por Marco Rubio, mientras que Machado ha instado al régimen a liberar a los presos políticos del régimen madurista.

Aunque en las últimas semanas han sido excarcelados varios prisioneros políticos, familiares y líderes democráticos aseguran que aún faltan otros varios por ser liberados.

Rodríguez anunció recientemente una "ley de amnistía" para los prisioneros políticos liberados que debe ser aprobada por la ilegítima Asamblea Nacional del régimen.