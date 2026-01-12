NTN24
Lunes, 12 de enero de 2026
María Corina Machado

“María Corina Machado va a arrasar en esas elecciones y va a ser la primera mujer presidente de Venezuela”: dirigente político venezolano

enero 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Omar González, dirigente opositor venezolano, conversó sobre el fortalecimiento de la agenda internacional de María Corina Machado.

María Corina Machado continúa fortaleciendo su agenda internacional tras reunirse con el papa León XIV en El Vaticano para pedirle interceder por los presos políticos en Venezuela.

Además, horas más tarde, se anunció que se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca este jueves.

Para hablar sobre este tema, Omar González, dirigente opositor venezolano, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El invitado señaló que: “Esta reunión con el papa León XIV no solo tiene implicaciones éticas, morales y religiosas, sino también diplomáticas. Es cada vez más evidente la influencia que tiene el caso venezolano y el liderazgo de María Corina Machado al exponer la voz de los venezolanos”.

“Ganó las primarias, luego las presidenciales, obtuvo el premio más importante de la humanidad y ahora se hizo concreto el sueño de millones de venezolanos de ver ante el tribunal de justicia al tirano Nicolás Maduro”, agregó.

o

Y puntualizó que “María Corina Machado se metió en la mete y corazón de los venezolanos” y también llegó al alma de los venezolanos con “la reunificación familiar”.

Además, González aseveró que “en las próximas va a tener una reunión importante donde hay altas expectativas con el presidente Donald Trump, que esto podría significar un viraje a la reminiscencia de un régimen moribundo”.

El dirigente político venezolano se refirió a las futuras elecciones presidenciales que esperan que se den en Venezuela diciendo: “Tengo la certeza que María Corina Machado va a arrasar en esas elecciones y va a ser la primera mujer presidente de Venezuela”.

