NTN24
Miércoles, 21 de enero de 2026
Miércoles, 21 de enero de 2026
Fútbol

Este es el ranking de ingresos en la última temporada de los equipos de fútbol: Real Madrid es el único milmillonario

enero 21, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Real Madrid en Champions League - Foto: EFE
Real Madrid en Champions League - Foto: EFE
El informe se basa en tres fuentes de ingresos para establecer su ranking: taquilla, derechos de televisión e ingresos comerciales.

Este miércoles se conoció el ranking de los equipos con mejores ingresos del mundo, en el que, por lejos, Real Madrid batió récord.

Con un récord de 1.161 millones de euros (1.360 millones de dólares) de ingresos generados durante la temporada 2024-2025, el Real Madrid se mantiene al frente de la clasificación de la "Football Money League" publicada el por la consultora Deloitte, siendo el único club que supera los mil millones de euros de ingresos.

El FC Barcelona, sexto el año anterior, vuelve al podio (2º) por primera vez desde la temporada 2019-2020 con 974 millones de euros (1.140 millones de dólares), y el Bayern de Múnich es tercero con más de 860 millones de euros (1.007 millones de dólares).

o

Al pie del podio se ha quedado el París SG, que retrocede un puesto con respecto al año pasado, con 837 millones de euros (980 millones de dólares).

Por primera vez desde 2020-2021, el PSG es el único club francés en el Top 20 de esta clasificación (el año pasado figuraban Marsella y Lyon), en particular debido a la crisis de los derechos de televisión en Francia.

El Liverpool es por primera vez el club inglés con los ingresos más elevados (836 millones de euros; 979 millones de dólares) y salta del octavo al quinto puesto.

En 2026, los 20 clubes punteros de la "Football Money League" declararon unos ingresos acumulados de 12.400 mil millones de euros (14.520 millones de dólares), un récord y un aumento del 11% respecto a la temporada 2023-2024.

El estudio de Deloitte se basa en tres fuentes de ingresos para establecer su ranking: taquilla, derechos de televisión e ingresos comerciales.

o

Por tercer año consecutivo, son los ingresos comerciales los que representan la mayor parte de la facturación de los clubes (5.300 millones de euros, es decir, el 43% del total).

Los ingresos por derechos de televisión, por su parte, registran un fuerte aumento, del 10%, y representan el 38% del total de ingresos.

Este incremento, explica Deloitte, se debe en particular a los derechos de televisión del Mundial de Clubes ampliado a 32 equipos, cuya primera edición se celebró a mediados de 2025 en Estados Unidos.

Los clubes que participaron en este Mundial registran un aumento del 17% en sus ingresos vinculados a los derechos de televisión.

En el fútbol femenino, los 15 clubes con más ingresos generan por primera vez un total de más de 150 millones de euros (158 millones; 185 millones de dólares).

La clasificación está dominada por el Arsenal, campeón de la Liga de Campeones europea (25,6 millones de euros), con un aumento de los ingresos del 43% respecto a la temporada anterior, por delante del Chelsea (25,4 millones de euros) y del Barcelona (22 millones de euros).

Temas relacionados:

Fútbol

Real Madrid

Ranking

Barcelona

PSG

Liverpool

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No es posible una transición con represión": María Corina Machado en entrevista para NTN24

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Representan la clara posibilidad del inicio de una dictadura bolivariana en nuestro país": Enrique Gómez sobre un eventual triunfo de la izquierda en las elecciones de Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Con firmas, activistas piden la liberación inmediata de los más de mil presos políticos de la dictadura en Cuba

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Captura de Maduro y mediaciones en las guerras de Israel y Rusia: expertos analizan los hechos que han marcado el primer año del nuevo mandato de Donald Trump en EE. UU.

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ya basta de torturas. No son criminales, son presos políticos": madre de sobreviviente de cáncer detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es ilegal y tiene que ser inmediatamente demandado": exministro de Hacienda José Manuel Restrepo sobre aranceles del 30% impuestos por Ecuador a productos colombianos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado en entrevista en NTN24
María Corina Machado

¿María Corina Machado sería candidata? "Haré lo que los venezolanos quieran; mi obsesión de vida es liberar a nuestro país": entrevista en NTN24

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Exoficial de inteligencia naval de EE. UU. analiza anuncio que hizo Trump sobre el uso de moderna arma en operativo en el que fue capturado Maduro

Donald Trump - AFP
Gobierno de Donald Trump

¿La captura de Maduro en Venezuela fue el logro más importante de Trump durante el primer año de su segunda administración en Estados Unidos?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro capturado - Fotos: EFE
Donald Trump

Donald Trump cumple el primer año de un segundo mandato marcado por la caída de Nicolás Maduro en Venezuela

Rafael Tudares y Edmundo González - AFP
Denuncia

"Hay derechos humanos que el régimen de Maduro lleva años incumpliendo y violando": Alejandro Hernández analiza denuncia de la hija de Edmundo González sobre su esposo

Más de Deportes

Ver más
Venezuela no fue incluida dentro del calendario de la Serie del caribe 2026 - Foto: AFP
Serie del Caribe

Serie del Caribe publica calendario de juegos sin Venezuela tras cambio de sede por el despliegue militar de EE. UU.

Presidente de la FIFA, Gianni Infantino | Foto: EFE
Gianni Infantino

Presidente de la FIFA defendió los “exorbitantes” precios de las entradas para el Mundial de 2026 presumiendo su alta demanda

Marino Hinestroza jugador colombiano - Foto: EFE
Atlético Nacional

El futuro de Marino Hinestroza ya no estaría en Argentina; destacado club de Brasil habría hecho propuesta oficial por el extremo colombiano

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Venezuela no fue incluida dentro del calendario de la Serie del caribe 2026 - Foto: AFP
Serie del Caribe

Serie del Caribe publica calendario de juegos sin Venezuela tras cambio de sede por el despliegue militar de EE. UU.

María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela junto al presidente 43.º de los Estados Unidos, George W. Bush - Foto: EFE
María Corina Machado

20 años de una foto histórica: el día que María Corina Machado se reunió en la Casa Blanca con el presidente George W. Bush

Delcy Rodríguez y el mensaje dirigido a Donald Trump - Foto: AFP
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez baja el tono e invita a la administración de Trump “a trabajar conjuntamente"

Diosmer Daniel Rumbos García - Foto Archivo
Excarcelaciones en Venezuela

Hermana del teniente venezolano Diosmer Rumbos habla en NTN24 sobre el caso de su familiar tras excarcelaciones: “Nunca se presentaron pruebas específicas”

Buque petrolero - AFP - Foto referencia
Buque petrolero

Reuters: Supertanquero de crudo se devuelve a Venezuela por temor a confiscación

Presos políticos en Venezuela - EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Maduro estaría amenazando con ejecutar a presos políticos si EE.UU. ataca a Venezuela, según ABC

Foto redes sociales Dr. Pedro Fernández
Familiares de presos políticos

Esposa del médico Pedro Fernández, preso político del régimen venezolano, denuncia que se lo llevaron "por pensar diferente y querer ayudar a la gente"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre