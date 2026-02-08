“Celebro su excarcelación, pero no es suficiente”: miembro de Vente Venezuela tras la salida de Juan Pablo Guanipa

Un cercano aliado de la Nobel de la Paz y líder venezolana, María Corina Machado, fue excarcelado este domingo, cuando se cumple un mes de que el régimen anunciara un proceso de excarcelaciones y a las puertas de una amnistía general en el país.

Juan Pablo Guanipa, de 61 años, fue liberado pocos días antes de que la Asamblea Nacional del régimen vote el martes una ley de amnistía general propuesta Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero.

José Rolón, miembro del partido Vente Venezuela, habló con NTN24 sobre la liberación de Juan Pablo Guanipa y expresó: “Esta noticia nos llena de mucha alegría, Juan Pablo Guanipa es un aliado importante de nuestra causa que nunca debió haber estado secuestrado ni retenido en las mazmorras del régimen”.

“Lo que vivimos con Juan Pablo es lo que viven miles de venezolanos, personas que no han cometido ningún delito solo pensar en tener un país distinto, de libertades y de oportunidades”, agregó.

Sin embargo, Rolón fue enfático en decir que esta liberación no es suficiente, pues quedan muchos líderes y presos políticos en la cárcel; además, pidió libertad plena para todos: “Celebro su excarcelación, pero no es suficiente, debemos presionar para nuestros líderes y presos políticos no sean excarcelados, sino que tengan una libertad plena. Nuestra lucha sigue en pie”.