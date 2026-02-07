La ciencia detrás de la histórica ola de frío que paraliza a Estados Unidos

Durante los últimos días, gran parte de Estados Unidos ha sido afectada por temperaturas excepcionalmente bajas y tormentas de nieve que han puesto en jaque los sistemas de transporte, la infraestructura energética y los servicios públicos.

Aunque podría parecer contradictorio que episodios de frío extremo ocurran en un contexto de calentamiento global, expertos explican que ambos fenómenos pueden estar conectados.

El programa Clic Verde de NTN24 conversó con el Dr. Judah Cohen, climatólogo de la Universidad de Columbia y director de pronóstico en AER. Según Cohen, el responsable directo es el comportamiento del vórtice polar, una "corriente en chorro" que actúa como una muralla circular reteniendo el aire gélido en el norte.

"Cuando el vórtice es fuerte y mantiene su forma circular, el aire frío se queda en el Ártico. Sin embargo, cuando se debilita o se distorsiona —como ha sucedido ahora— esa barrera se estira, liberando masas de aire polar que descienden hacia Canadá y Estados Unidos", explica el experto.

VEA TAMBIÉN El cielo de Alaska se ilumina: Un espectáculo de auroras boreales en su máximo esplendor o

Este aire frío, al encontrarse con la humedad de océanos inusualmente cálidos como el Golfo de México, genera el combustible perfecto para tormentas de nieve de gran volumen, multiplicando el impacto de lo que inició como un simple frente frío.

A diferencia de lo que se cree, un Ártico más caliente no significa menos frío para el resto del mundo. El Dr. Cohen señala que el cambio en el polo es heterogéneo, lo que genera perturbaciones térmicas que terminan rompiendo el equilibrio del vórtice.

“Dos verdades coexisten: el mundo se calienta, pero ese mismo calentamiento altera el Ártico de tal forma que favorece inviernos más severos”, puntualiza Cohen. El científico enfatiza que la clave no es la temperatura promedio, sino la volatilidad.

“El clima está volviéndose cada vez más variable. Podemos pasar de récords de calor a récords de frío en períodos muy cortos, y esa tendencia podría continuar en los próximos años”.

La advertencia del experto es clara: la planificación urbana y gubernamental ya no puede basarse en los inviernos del pasado. "Ya no se puede descartar el frío extremo solo porque el planeta se calienta. Llevo 20 años defendiendo que debemos prepararnos para esta volatilidad, y los datos nos están dando la razón", concluyó.