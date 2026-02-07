NTN24
Sábado, 07 de febrero de 2026
Sábado, 07 de febrero de 2026
Ola Invernal

La ciencia detrás de la histórica ola de frío que paraliza a Estados Unidos

febrero 7, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Mientras el termómetro global alcanza máximos históricos, Estados Unidos experimenta un frío de proporciones árticas. ¿Es una contradicción climática? El Dr. Judah Cohen explica por qué un Polo Norte más caliente es el responsable de las tormentas de nieve más severas.

Durante los últimos días, gran parte de Estados Unidos ha sido afectada por temperaturas excepcionalmente bajas y tormentas de nieve que han puesto en jaque los sistemas de transporte, la infraestructura energética y los servicios públicos.

Aunque podría parecer contradictorio que episodios de frío extremo ocurran en un contexto de calentamiento global, expertos explican que ambos fenómenos pueden estar conectados.

o

El programa Clic Verde de NTN24 conversó con el Dr. Judah Cohen, climatólogo de la Universidad de Columbia y director de pronóstico en AER. Según Cohen, el responsable directo es el comportamiento del vórtice polar, una "corriente en chorro" que actúa como una muralla circular reteniendo el aire gélido en el norte.

"Cuando el vórtice es fuerte y mantiene su forma circular, el aire frío se queda en el Ártico. Sin embargo, cuando se debilita o se distorsiona —como ha sucedido ahora— esa barrera se estira, liberando masas de aire polar que descienden hacia Canadá y Estados Unidos", explica el experto.

o

Este aire frío, al encontrarse con la humedad de océanos inusualmente cálidos como el Golfo de México, genera el combustible perfecto para tormentas de nieve de gran volumen, multiplicando el impacto de lo que inició como un simple frente frío.

A diferencia de lo que se cree, un Ártico más caliente no significa menos frío para el resto del mundo. El Dr. Cohen señala que el cambio en el polo es heterogéneo, lo que genera perturbaciones térmicas que terminan rompiendo el equilibrio del vórtice.

“Dos verdades coexisten: el mundo se calienta, pero ese mismo calentamiento altera el Ártico de tal forma que favorece inviernos más severos”, puntualiza Cohen. El científico enfatiza que la clave no es la temperatura promedio, sino la volatilidad.

“El clima está volviéndose cada vez más variable. Podemos pasar de récords de calor a récords de frío en períodos muy cortos, y esa tendencia podría continuar en los próximos años”.

La advertencia del experto es clara: la planificación urbana y gubernamental ya no puede basarse en los inviernos del pasado. "Ya no se puede descartar el frío extremo solo porque el planeta se calienta. Llevo 20 años defendiendo que debemos prepararnos para esta volatilidad, y los datos nos están dando la razón", concluyó.

Temas relacionados:

Ola Invernal

Invierno

Calentamiento Global

Científicos

Cambio Climático

Tormenta de nieve

Tormenta invernal

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Son los preparativos para una acción que van a tomar": expertos analizan presión de EE. UU. a Cuba y describen poder de avión y destructor cerca de la isla

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Pretende que el país olvide los verdugos que fueron hasta el 3 de enero": Alejandro Hernández sobre discurso de Jorge Rodríguez sobre el "perdón"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Sigue Trump considerando a Petro un "líder narco" tras su reunión en la Casa Blanca? Portavoz del Departamento de Estado responde

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"En Cuba sería mucho más fácil": experto analiza hipotética incursión en la isla y hace comparación con Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Laura Dogu (AFP)
Laura Dogu

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Diosdado Cabello - EFE
Regimen chavista

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro - Foto: EFE
Álex Saab

"Esperemos la sentencia definitiva contra él y otros miembros de la organización criminal de Maduro por el secuestro y tortura de nuestros clientes": abogados de ciudadanos estadounidenses en Venezuela

Alex Saab | Foto: AFP
Álex Saab

Periodista de investigación expone los motivos que estarían tras presunta captura de Alex Saab: ¿purga u orden de EEUU?

Sobrevuelos de Fuerzas Aéreas del Sur de Estados Unidos. (Foto_ @AFSOUTH)
Cae Maduro en Venezuela

“El sistema de defensa venezolano es ruso y EEUU tiene la capacidad de neutralizarlo”: Stephen Donehoo sobre el mes de la captura de Maduro

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Estela de condensación de cohete SpaceX con 26 dispositivos Starlink – Foto AFP
Internet

Con impresionante constelación de satélites y un valor agregado, Jeff Bezos sigue los pasos de Starlink de la SpaceX de Elon Musk para crear una nueva red de Internet

Imagen satelital de la NASA
Océano

Expertos investigan el inusual cambio de color del mar Caribe después del huracán Melissa

Presos políticos en Venezuela - EFE
Presos políticos en Venezuela

Abogado penalista sugiere una ley de amnistía para presos políticos del régimen en Venezuela: “Es la forma más expedita de que podamos tenerlos libres de toda culpa”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Firme del tratado de libre comercio entre UE y Mercosur - Foto: EFE
Unión Europea

La Unión Europea y Mercosur firman histórico acuerdo de libre comercio: lo que sigue tras la firma y qué falta para su implementación definitiva

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

Anuncio de amnistía “no es algo voluntario que hace el régimen, responde a la presión de EE. UU.”: María Corina Machado

Danovis Banguero, lateral de Millonarios - Foto: EFE
Liga BetPlay Dimayor

Tres partidazos serán el ‘plato fuerte’ de la segunda jornada de la Liga BetPlay Apertura 2026

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Delcy Rodríguez - Fotos: EFE
Donald Trump

Donald Trump se pronunció sobre los dichos de Delcy Rodríguez quien dijo "ya basta de órdenes de Washington"

Nicolás Maduro y Cilia Flores / FOTO: EFE
Presos políticos en Venezuela

“Ninguno de ellos sabía que Maduro había sido capturado y sacado de Venezuela”: Fátima Sequea, mujer que tiene cinco presos políticos

Ataques del Ejército de Colombia al ELN - Captura de video
Ataques

Nuevo balance del Ejército de Colombia indica que 15 guerrilleros del ELN fueron abatidos en una operación después del encuentro entre Petro y Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Entre burlas, Trump aseguró que el régimen venezolano le pidió no atacar de nuevo tras capturar a Maduro: "la primera ola fue suficiente"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre