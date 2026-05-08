Mueren dos guardias civiles durante una persecución a una narcolancha en el sur de España

Dos guardias civiles murieron y otro resultó herido grave tras la colisión de dos embarcaciones de las fuerzas del orden que perseguían a una narcolancha frente a las costas andaluzas, en el sur de España, informó el cuerpo en su cuenta de X.

"Lamentamos el fallecimiento en acto de servicio de nuestro compañero Germán tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva", había indicado en primer lugar la institución en su cuenta de X.

"Durante la actuación, además del fallecido, dos componentes del Cuerpo han resultado heridos graves y uno leve", agregó.

Pocas horas más tarde, la Guardia Civil informó, sin embargo, de la muerte de uno de los heridos.

"Lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestro compañero el Capitán Jerónimo que había resultado herido de gravedad", comunicó.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó de su lado sentirse "consternado" por el fallecimiento de los agentes, en un mensaje también en X.

"Quiero agradecer el servicio, la valentía y el compromiso de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", añadió.

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El sindicato AUGC lamentó por su parte los fallecimientos y pidió incrementar los recursos disponibles.

"Nuestros compañeros vuelven a pagar con su vida la falta de medios y la inacción frente al narcotráfico", lamentaron en X.

El caso recuerda a la muerte en febrero de 2024 de dos guardias civiles tras ser embestidos por una lancha de narcotraficantes en el puerto de Barbate, en el sur del país.

Las persecuciones durante las operaciones de vigilancia antidroga provocan regularmente accidentes mortales, con víctimas tanto entre los agentes como entre los narcotraficantes.

España es uno de los principales puntos de entrada de droga en Europa, en particular la región de Andalucía, en el sur, debido a su proximidad a Marruecos, donde se produce resina de cannabis que luego se exporta a España.