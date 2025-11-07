NTN24
Viernes, 07 de noviembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Despliegue militar de EE.UU. ya deja al menos 70 muertos en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico

noviembre 7, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Ataque contra narcolancha en el Pacífico | Foto captura video @SecWar
Al menos 18 embarcaciones hasta ahora han sido destruidas en aguas internacionales, entre ellas 17 barcos y un semisumergible, según los reportes de EE. UU.

El jueves 6 de noviembre el Gobierno de Estados Unidos anunció un nuevo ataque contra otra presunta lancha con drogas en el Caribe que dejó tres personas muertas, lo que eleva a al menos 70 el número de supuestos narcotraficantes abatidos durante el despliegue militar de Washington contra el narcotráfico en aguas internacionales.

Desde principios de septiembre, la Administración del presidente republicano Donald Trump inició este tipo de operaciones apuntando a embarcaciones en aguas caribeñas y del Pacífico oriental, generando todo tipo de reacciones a favor y en contra.

El reciente ataque tuvo lugar en el Caribe y, según el secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, estuvo dirigido a "una embarcación operada por una Organización Terrorista Designada", dejando como saldo tres personas muertas.

De acuerdo con los reportes oficiales del Gobierno norteamericano, se han destruido al menos 18 embarcaciones hasta ahora (17 barcos y un semisumergible), con un saldo de al menos 70 personas muertas.

"A todos los narcoterroristas que amenazan nuestra patria: si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas. Si siguen traficando drogas mortales, los mataremos", dijo el jefe del Pentágono tras anunciar el nuevo ataque.

Para llevar a cabo sus operaciones, el presidente Trump ha desplegado seis barcos de la Marina en el Caribe, enviado aviones furtivos F-35 a Puerto Rico y ordenado al grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford a desplegarse.

Además, Washington ha realizado demostraciones de fuerza cerca de Venezuela, sobrevolando el mar Caribe frente a la costa del país en al menos cuatro ocasiones desde mediados de octubre.

Aunque el mandatario republicano ha insistido en que su operativo es contra los carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles atribuido al régimen de Venezuela, el señalado como cabecilla, Nicolás Maduro, ha acusado repetidamente a Trump de intentar derrocarlo.

Cabe mencionar que Maduro es señalado de cargos de narcotráfico por Estados Unidos y por su captura ofrece 50 millones de dólares.

