Jueves, 06 de noviembre de 2025
Bizarrap

“Esta debió ser la canción del mundial”: Le llueven elogios al nuevo tema de Bizarrap con Daddy Yankee

noviembre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Bizarrap y Daddy Yankee / FOTO: EFE
La canción alcanzó la tendencia número 1 en YouTube en menos de un día y ya acumula millones de reproducciones.

Este miércoles se estrenó la BZRP Music Session #0/66 de Bizarrap que trajo como invitado a nada más ni nada menos que Daddy Yankee, uno de los íconos del reguetón y quien ayudó a popularizar el género a nivel internacional.

La canción en tan solo horas se posicionó en la tendencia número 1 a nivel musical en YouTube y ya tiene millones de reproducciones y con razón, pues marca el regreso del ‘Big Boss’, quien ya había presentado una canción llamada ‘Sonríele’ hace unos meses, pero que no tuvo mayor trascendencia.

Sin embargo, al unirse con uno de los productores más aclamados de la época moderna, ‘DY’ volvió a sus raíces, ese sonido que caracterizó sus momentos de gloria y una letra más ligada a lo personal.

“Nunca escribo en esta publicación, pero esto es un sueño. Esto para mí, el más grande. Gracias por todo a todos”, escribió Bizarrap en su cuenta de X junto con un clip promocional de la canción que está dando de qué hablar.

Las reacciones no se han hecho esperar por parte de sus fanáticos: “y si recogemos firmas para que esta sea la canción del mundial”, “Esto es un ES CAN DA LO la session 0 tenía q ser la mejor de la historia”, “Revivió literalmente el reggaetón viejo”, “Daddy es el único cantante de regaetton de la vieja escuela que saca un tema en el 2025 y la rompe”, entre otros.

Cabe recordar que Daddy Yankee ahora está volcado a la música cristiana y así como sonó ‘Sonríele’, la letra de esta sesión con Bizarrap no tiene obscenidades ni ‘maleanteo’, solamente habla de códigos de barrio y referencias bíblicas.

Luego de su retiro de la música, Daddy Yankee estuvo dando de qué hablar por el largo divorcio que vivió con su ex Mireddys González, quien fue su representante y socia en El Cartel Records, y que le trajo muchos problemas económicos.

Así suena la Music Session #0/66 de Bizarrap junto a Daddy Yankee

