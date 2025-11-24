NTN24
Lunes, 24 de noviembre de 2025
FIFA

Equipo de fútbol donde juega un venezolano y tres colombianos fue expulsado por la FIFA de su liga nacional por "manipulación de partidos"

noviembre 24, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Balón de fútbol - Foto AFP
El club, que descendió a la segunda categoría por la sanción, se pronunció al respecto y anticipó una apelación.

La Comisión Disciplinaria de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) expulsó este fin de semana a un equipo de su liga nacional por una presunta manipulación de partidos.

La medida generó automáticamente que el club, que llevaba una larga racha de casi 50 partidos sin conocer la victoria, descendiera a la segunda división del fútbol local.

Tras citar el Artículo 20 del Código Disciplinario, la FIFA denunció actividades relacionadas con la manipulación de partidos y competiciones de fútbol contra el equipo que, según dijeron, infringió el reglamento.

En ese conjunto latinoamericano, cabe resaltar, juegan actualmente tres colombianos y un venezolano, así como otros futbolistas nacionales, haitianos y uno de nacionalidad argentina.

Se trata del Atlético San Cristóbal de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) 2025-26, que recibió el fin de semana la sanción de la FIFA.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA también ordenó a la Asociación Dominicana de Fútbol que establezca un programa educativo destinado a prevenir y combatir la manipulación de partidos de cara a futuras competiciones.

"Los días 17 y 18 de noviembre, la Comisión Disciplinaria de la FIFA celebró dos sesiones en las que adoptó las siguientes decisiones: se expulsa al club Atlético San Cristóbal de la Liga Dominicana (LDF) 2025-26 y se desciende al primer equipo a la LDF Expansión a partir de la siguiente temporada por infringir el artículo 20 del CDF, tras participar en actividades vinculadas a la manipulación de partidos y competiciones de fútbol", escribió el organismo.

El ente regulador del fútbol, además, aseveró que le había informado formalmente la decisión al club y a la LDF, a quienes les dio un límite de 10 días para presentar la documentación correspondiente con las debidas justificaciones.

Es importante precisar que la FIFA notificó que la sanción puede ser apelada por el club en el que juega el delantero venezolano Kensy Guerrero y los colombianos Maikol Arenas, Alejandro Herrera y Juan Pablo Díaz.

San Cristóbal anticipó horas más tarde que, en efecto, optaría por utilizar ese recurso.

"En relación con la decisión emitida por la FIFA en contra de nuestro club, informamos a todos los aficionados, simpatizantes e interesados que, conforme al Artículo 54 del código disciplinario de la FIFA, hemos solicitado a la comisión correspondiente los fundamentos de dicha resolución, con el propósito de preparar el recurso de apelación ante la comisión de apelaciones de la FIFA", escribió el equipo.

"Desde el club atlético San Cristóbal reafirmamos nuestro compromiso de agotar todas las instancias previstas en el ordenamiento jurídico deportivo, con el objetivo de obtener una resolución justa y favorable para nuestra institución", agregó.

La Liga Dominicana de Fútbol, creada en 2015, tiene un formato de 10 equipos. Atlético San Cristóbal era el último de la tabla con dos puntos y un total de 12 partidos disputados de 18 programados en la temporada.

Debido a la medida, los organizadores de esa competición tuvieron que cancelar el partido a disputarse este fin de semana en el que San Cristóbal iba a jugar contra Moca FC.

"La Liga Dominicana de Fútbol informa que el partido número 66 de la fase regular de la temporada 2025-2026 entre Moca FC y el Club Atlético San Cristóbal ha sido cancelado. Los demás partidos de la jornada 14 serán efectuados en el horario programado. El Consejo de Directores de la LDF ha sido convocado para el lunes 24 de noviembre en horas de la mañana a los fines de conocer los alcances de la decisión adoptada por la FIFA con relación al Club Atlético San Cristóbal", dijo la liga local dominicana.

