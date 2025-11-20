NTN24
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Brasil

Impactantes imágenes del incendio en la cumbre climática COP30 de la ONU en Brasil

noviembre 20, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Incendio en la COP30 de Brasil - AFP
Incendio en la COP30 de Brasil - AFP
Las llamas comenzaron en la entrada del pabellón central del recinto.

Este jueves se produjo un incendio en el pabellón central del recinto donde se lleva a cabo la COP30 en Belém (Brasil), la conferencia de la ONU contra el cambio climático, lo que obligó al personal de seguridad a evacuar el lugar.

o

Según reportaron testigos en el sitio, las llamas comenzaron en la entrada del recinto y se propagaron rápidamente por gran parte del pabellón central.

Un periodista de la AFP, quien se encontraba en el sitio, dijo que la intensidad del fuego abrió un agujero en el techo y alcanzó otras estructuras.

o

El humo comenzó a dispersarse por todo el interior y generó pánico, mientras que el personal de seguridad y de la ONU se precipitaron con extintores para tratar de contener el fuego.

Al sitio también acudieron los equipos de bomberos para tratar de contener la emergencia.

A las afueras, varios de los asistentes a la conferencia fueron evacuados y esperaban tranquilamente en el exterior, según constató la AFP.

Tras varios minutos del incidente, el ministro brasileño de Turismo, Celso Sabino, dijo que el incendio "ya está controlado" y puntualizó que no se registraron heridos.

El fuego en el lugar se produjo cuando ministros de todo el mundo acordaban negociaciones para intentar desbloquear la situación sobre combustibles fósiles, financiación climática y medidas comerciales, justo cuando falta un día para que finalice la conferencia de dos semanas.

