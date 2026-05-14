NTN24
Jueves, 14 de mayo de 2026
Jueves, 14 de mayo de 2026
Carlo Ancelotti

"Queremos más": Confederación Brasileña de Fútbol toma determinante decisión sobre el contrato de Carlo Ancelotti a menos de un mes del Mundial

mayo 14, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Carlo Ancelotti - Foto EFE
Carlo Ancelotti - Foto EFE
La 'Verdeamarela' ocupa actualmente el sexto puesto en la clasificación mundial masculina de la FIFA.

La Confederación Brasileña de Fútbol anunció este jueves que el entrenador Carlo Ancelotti acordó una extensión de contrato de cuatro años que se extenderá hasta el Mundial de 2030.

El italiano de 66 años se hizo cargo de la selección brasileña en mayo de 2025 tras dejar el Real Madrid y ha conducido al equipo a cinco victorias, dos empates y tres derrotas en sus primeros 10 partidos.

o

"Llegué a Brasil hace un año. Desde el primer minuto, comprendí lo que significa el fútbol para este país", declaró Ancelotti al sitio web oficial de la CBF. "Llevamos un año trabajando para devolver a la selección brasileña a la cima del mundo".

Pero la CBF y yo queremos más. Más victorias, más tiempo, más trabajo.

El italiano de 66 años se hizo cargo de Brasil tras una brillante carrera en clubes, pero la preparación para el Mundial ha supuesto un tipo diferente de prueba: menos sesiones de entrenamiento, más emoción y el reto de elegir 26 nombres en un país donde la icónica camiseta 'Verdeamarela' representa algo más que un simple equipo.

Brasil ocupa actualmente el sexto puesto en la clasificación mundial masculina de la FIFA. Disputará partidos amistosos contra Panamá en Río de Janeiro (Brasil) el 31 de mayo y contra Egipto en Cleveland, Ohio (Estados Unidos), siete días después.

El campamento base del equipo estará en Morristown, Nueva Jersey, y el partido inaugural de Brasil en el Grupo C contra Marruecos se disputará en East Rutherford, Nueva Jersey, el 13 de junio.

Dicho encuentro también marcará la primera participación de Ancelotti en una fase final de un Mundial como entrenador.

Ha participado en la Copa del Mundo como jugador y formó parte del cuerpo técnico de Italia en otra edición. Ancelotti también se convertirá en el primer extranjero en dirigir a Brasil en un Mundial.

"La prórroga del contrato de Carlo Ancelotti representa otro paso firme en nuestro compromiso de proporcionar a la selección nacional, cinco veces campeona del mundo, una estructura cada vez más sólida, moderna y competitiva", declaró el presidente de la CBF, Samir Xaud.

o

Ancelotti, quien reemplazó a Dorival Junior el año pasado, tiene previsto anunciar su lista de 26 jugadores para la Copa Mundial de la FIFA el próximo lunes.

Los otros partidos de Brasil en la fase de grupos serán contra Haití en Filadelfia el 19 de junio y contra Escocia en Miami el 24 de junio.

Temas relacionados:

Carlo Ancelotti

Selección de Brasil

Mundial 2026

Copa del Mundo

Entrenador

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No estamos bailando, estamos llorando": valiente mujer le muestra a Donald Trump la verdadera cara de Venezuela en medio de manifestaciones por la libertad de los presos políticos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Todos callaron": Tamara Sujú revela detalles de los últimos días de Víctor Quero en custodia del régimen venezolano y explica la cadena de responsabilidades en su muerte

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto analiza qué representan las alusiones de EE. UU. al operativo contra Maduro respecto a una posible intervención en Cuba

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Director de la CIA viajó a La Habana y se reunió con autoridades de la dictadura

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Estamos metidos en un ciclo de conflicto que va a ser a largo plazo”: Experto sobre la actualidad mundial

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Podríamos estar frente a un Súper El Niño”: meteorólogo alerta sobre temperaturas extremas

Ver más

Videos

Ver más
John Lee Ratcliffe, director de la CIA (AFP)
Cuba

Director de la CIA viajó a La Habana y se reunió con autoridades de la dictadura

Fotos: Marco Rubio - Captura video IG: @whitehouse/ Miguel Díaz-Canel - EFE
Régimen cubano

Experto analiza qué representan las alusiones de EE. UU. al operativo contra Maduro respecto a una posible intervención en Cuba

Alto mando militar del régimen de Venezuela presenta foto oficial de Delcy Rodríguez como "Comandante en Jefe de la FANB" - Fotos: X
Dictadura en Venezuela

Ministerio de Defensa de la dictadura venezolana presenta fotografía oficial de Delcy Rodríguez como "Comandante en Jefe de la FANB"

Apagon en Cuba | Foto: EFE
Cuba

Cuba se queda sin combustible, y enfrenta apagones y multitudinarias protestas

Jorge Martín Frías, eurodiputado VOX / Miguel Díaz-Canel, dictador cubano - Fotos: NTN24 / EFE
Dictadura en Cuba

"El Parlamento Europeo, aceptando la presencia de dirigentes cubanos, se convierte en cómplice de la dictadura criminal": Jorge Martín Frías, eurodiputado de VOX, sobre Cuba

Más de Deportes

Ver más
James Rodríguez en la selección Colombia - Foto AFP
Selección Colombia

James Rodríguez volvió a brillar tras meter estas dos impresionantes asistencias en Estados Unidos y habló de su retiro

Ciclistas - Foto referencia: Canva
Ciclismo

Luto en el ciclismo colombiano: Cristian Camilo Muñoz perdió la vida a causa de una infección tras una caída en un Tour

Carlos Darwin Quintero, Luciano Pons y Hugo Rodallega - Fotos: EFE
Liga BetPlay Dimayor

Más de seis equipos se disputan los últimos tres cupos a la siguiente fase del fútbol colombiano: así se jugará la penúltima fecha del fútbol colombiano

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Christopher Landau

¿Tendremos paciencia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Tres horas y cero acuerdos, aplastante fracaso de Lula en Washington

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Carro eléctrico - Foto Canva de referencia
Transporte

Revelan la millonaria cifra que ahorraría Colombia si apuesta por los vehículos eléctricos

Hundimiento de ciudad latinoamericana | Foto NASA
Satélites

La NASA mide en tiempo real el hundimiento de una gran ciudad: esto revelan los datos

James Rodríguez en la selección Colombia - Foto AFP
Selección Colombia

James Rodríguez volvió a brillar tras meter estas dos impresionantes asistencias en Estados Unidos y habló de su retiro

Fotos: Selección Colombia - AFP/ Jorge Barrón - Captura de video IG @jorgebarontv
Celebridades

Así fue como Jorge Barón le dio "la patadita de la buena suerte" a la Selección Colombia para el Mundial, pero advirtió que "podría ser la última"

Ciclistas - Foto referencia: Canva
Ciclismo

Luto en el ciclismo colombiano: Cristian Camilo Muñoz perdió la vida a causa de una infección tras una caída en un Tour

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez - EFE
La Noche

Mientras Delcy ignora el dolor de presos políticos y clausura amnistía, Petro sonríe con el régimen

Tim Cook, CEO de Apple (AFP)
Apple

Sorpresa en Apple: el legendario Tim Cook dejará la dirección de la compañía tras 15 años

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre