"Queremos más": Confederación Brasileña de Fútbol toma determinante decisión sobre el contrato de Carlo Ancelotti a menos de un mes del Mundial

La Confederación Brasileña de Fútbol anunció este jueves que el entrenador Carlo Ancelotti acordó una extensión de contrato de cuatro años que se extenderá hasta el Mundial de 2030.

El italiano de 66 años se hizo cargo de la selección brasileña en mayo de 2025 tras dejar el Real Madrid y ha conducido al equipo a cinco victorias, dos empates y tres derrotas en sus primeros 10 partidos.

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"Llegué a Brasil hace un año. Desde el primer minuto, comprendí lo que significa el fútbol para este país", declaró Ancelotti al sitio web oficial de la CBF. "Llevamos un año trabajando para devolver a la selección brasileña a la cima del mundo".

Pero la CBF y yo queremos más. Más victorias, más tiempo, más trabajo.

El italiano de 66 años se hizo cargo de Brasil tras una brillante carrera en clubes, pero la preparación para el Mundial ha supuesto un tipo diferente de prueba: menos sesiones de entrenamiento, más emoción y el reto de elegir 26 nombres en un país donde la icónica camiseta 'Verdeamarela' representa algo más que un simple equipo.

Brasil ocupa actualmente el sexto puesto en la clasificación mundial masculina de la FIFA. Disputará partidos amistosos contra Panamá en Río de Janeiro (Brasil) el 31 de mayo y contra Egipto en Cleveland, Ohio (Estados Unidos), siete días después.

El campamento base del equipo estará en Morristown, Nueva Jersey, y el partido inaugural de Brasil en el Grupo C contra Marruecos se disputará en East Rutherford, Nueva Jersey, el 13 de junio.

Dicho encuentro también marcará la primera participación de Ancelotti en una fase final de un Mundial como entrenador.

Ha participado en la Copa del Mundo como jugador y formó parte del cuerpo técnico de Italia en otra edición. Ancelotti también se convertirá en el primer extranjero en dirigir a Brasil en un Mundial.

"La prórroga del contrato de Carlo Ancelotti representa otro paso firme en nuestro compromiso de proporcionar a la selección nacional, cinco veces campeona del mundo, una estructura cada vez más sólida, moderna y competitiva", declaró el presidente de la CBF, Samir Xaud.

Ancelotti, quien reemplazó a Dorival Junior el año pasado, tiene previsto anunciar su lista de 26 jugadores para la Copa Mundial de la FIFA el próximo lunes.

Los otros partidos de Brasil en la fase de grupos serán contra Haití en Filadelfia el 19 de junio y contra Escocia en Miami el 24 de junio.