María Corina Machado se reúne con el primer ministro de Países Bajos en la antesala de su visita a España en donde tendrá masivo encuentro con venezolanos

La líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, mantuvo un encuentro en las últimas horas con el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, durante su visita por varios países europeos que la llevará a Madrid, España, en los próximos días, en donde se espera que tenga un masivo encuentro con cientos de sus compatriotas.

A través de su cuenta de X, la Vocería de Venezuela dio a conocer imágenes del encuentro en el que también se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores neerlandés, Tom Berendsen.

“La líder venezolana María Corina Machado sostuvo un encuentro clave con el Primer Ministro de Países Bajos, Mr. Rob Jetten en el Ministerio de Asuntos Generales”, indicó la Vocería.

La reunión con el jefe de gobierno neerlandés estuvo marcada por tres puntos fundamentales, según indicó la vocería de la líder democrática.

“Coordinación trasatlántica: El Primer Ministro informó sobre su reciente conversación con Donald Trump para articular apoyos hacia la transición. Presión Europea: El compromiso de impulsar acciones desde la Unión Europea junto a otros líderes regionales. Reconocimiento: Un respaldo firme a quienes luchan por sus familias y la democracia en un país que hoy no es libre”, indicó.

Por su parte, Jetten aseguró que “es un honor recibir a la ganadora del Premio Nobel de la Paz”. “Durante muchos años se ha dedicado pacíficamente por una Venezuela libre y democrática que merece respeto y aprecio”, agregó.

En ese sentido, mencionó que entre los temas tratados dialogaron sobre “la actualidad en Venezuela y la importancia del apoyo internacional permanente a la libertad y la democracia”.

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El encuentro en La Haya se da a menos de dos días de la visita de María Corina Machado a Madrid, donde recibirá la Llave de Oro de la ciudad y mantendrá un encuentro con la comunidad venezolana.

Machado arribará a la capital española el viernes 17 de abril y su visita se extenderá hasta el sábado 18, cuando se encuentre con la diáspora venezolana en la Puerta del Sol en compañía de Edmundo González Urrutia.