NTN24
Miércoles, 15 de abril de 2026
Miércoles, 15 de abril de 2026
María Corina Machado

María Corina Machado se reúne con el primer ministro de Países Bajos en la antesala de su visita a España en donde tendrá masivo encuentro con venezolanos

abril 15, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado junto a Rob Jetten, primer ministro de Países Bajos - Foto: EFE
María Corina Machado junto a Rob Jetten, primer ministro de Países Bajos - Foto: EFE
A través de su cuenta de X, la Vocería de Venezuela dio a conocer imágenes de la reunión de la líder venezolana con Rob Jetten.

La líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, mantuvo un encuentro en las últimas horas con el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, durante su visita por varios países europeos que la llevará a Madrid, España, en los próximos días, en donde se espera que tenga un masivo encuentro con cientos de sus compatriotas.

A través de su cuenta de X, la Vocería de Venezuela dio a conocer imágenes del encuentro en el que también se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores neerlandés, Tom Berendsen.

La líder venezolana María Corina Machado sostuvo un encuentro clave con el Primer Ministro de Países Bajos, Mr. Rob Jetten en el Ministerio de Asuntos Generales”, indicó la Vocería.

o

La reunión con el jefe de gobierno neerlandés estuvo marcada por tres puntos fundamentales, según indicó la vocería de la líder democrática.

Coordinación trasatlántica: El Primer Ministro informó sobre su reciente conversación con Donald Trump para articular apoyos hacia la transición. Presión Europea: El compromiso de impulsar acciones desde la Unión Europea junto a otros líderes regionales. Reconocimiento: Un respaldo firme a quienes luchan por sus familias y la democracia en un país que hoy no es libre”, indicó.

Por su parte, Jetten aseguró que “es un honor recibir a la ganadora del Premio Nobel de la Paz”. “Durante muchos años se ha dedicado pacíficamente por una Venezuela libre y democrática que merece respeto y aprecio”, agregó.

En ese sentido, mencionó que entre los temas tratados dialogaron sobre “la actualidad en Venezuela y la importancia del apoyo internacional permanente a la libertad y la democracia”.

o

El encuentro en La Haya se da a menos de dos días de la visita de María Corina Machado a Madrid, donde recibirá la Llave de Oro de la ciudad y mantendrá un encuentro con la comunidad venezolana.

Machado arribará a la capital española el viernes 17 de abril y su visita se extenderá hasta el sábado 18, cuando se encuentre con la diáspora venezolana en la Puerta del Sol en compañía de Edmundo González Urrutia.

Temas relacionados:

María Corina Machado

Nobel de Paz

Países Bajos

Primer ministro

Edmundo González

Madrid

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Cayó Maduro, pero no el horror: denuncian condiciones infrahumanas de presos políticos en la región y exigen a EE. UU. acelerar la transición hacia la democracia en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Delcy Rodríguez se quiere vender como Allende pero en realidad está cumpliendo el rol de Pinochet, de reprimir a la sociedad venezolana": internacionalista Georg Eickhoff

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Cómo operan los terroristas de Hezbolá contra Israel?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Donald Trump asegura ante periodistas que "han ocurrido cosas verdaderamente atroces en Cuba"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El delicado momento que vive la libertad en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

"No hay un uso pacífico claro para este nivel de enriquecimiento de uranio Iraní", advierte experto

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado sobre Delcy Rodríguez: "Ella es el caos, es la oscuridad y es el pasado; si algo representa es todo menos estabilidad"

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano junto a militares, cómplices de la dictadura en Venezuela - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"Delcy Rodríguez se quiere vender como Allende pero en realidad está cumpliendo el rol de Pinochet, de reprimir a la sociedad venezolana": internacionalista Georg Eickhoff

Donald Trump y su precupación ante la inflación - Foto: AFP
Donald Trump

“El presidente Trump está muy angustiado por esto”: experto sobre el aumento de la inflación en EE. UU.

Líbano | Foto referencia: EFE
Líbano

"El ejército del Líbano tiene 68 mil hombres, Hezbolá tiene 130 mil milicianos": experto sobre el nivel de amenaza que busca resolver el gobierno libanés ante la escalada del conflicto en Medio Oriente

Personas caminan frente a la sede del Banco Central de Venezuela (BCV) - Foto de referencia: EFE
Departamento del Tesoro

Pese a la presión que ejerce contra el régimen, el Gobierno de EE. UU. levanta sanciones contra el Banco Central de Venezuela, el Banco del Tesoro y el Banco Digital de los Trabajadores

Más de Actualidad

Ver más
Ataques en Medio Oriente - AFP
Ataque al régimen de Irán

Ataques de Estados Unidos e Israel alcanzaron una planta de procesamiento de uranio del régimen iraní

El dictador cubano Miguel Díaz-Canel, entrevistado por el exdirigente político español, Pablo Iglesias / Apagón masivo en Cuba - Fotos: EFE
Cuba

Indignación por reciente entrevista que dio Miguel Díaz-Canel hablando de cocinas de leña y carbón, desde el lujoso Palacio de la Revolución de La Habana

Miguel Díaz-Canel (EFE)
Cuba

"El régimen de Cuba está a punto de colapsar": Ramón Saúl Sánchez, exiliado cubano

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Latinoamérica dice no al terrorismo, pero Brasil y Colombia defienden a Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Cómo y porqué se acabó en Venezuela la República?

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Ataques en Medio Oriente - AFP
Ataque al régimen de Irán

Ataques de Estados Unidos e Israel alcanzaron una planta de procesamiento de uranio del régimen iraní

Cristiano Ronaldo | Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

El contundente comunicado en el que Flamengo apuntó contra Cristiano Ronaldo y el equipo español Almería por la deuda de un fichaje de un jugador brasileño: "opta por no cumplir con su obligación"

Póster de 'El Señor de los Anillos'-Foto: AFP
El Señor de los Anillos

Director de la trilogía de 'El Señor de los Anillos' anunció una nueva cinta de la famosa franquicia de fantasía que contará con la participación del comediante Stephen Colbert

El dictador cubano Miguel Díaz-Canel, entrevistado por el exdirigente político español, Pablo Iglesias / Apagón masivo en Cuba - Fotos: EFE
Cuba

Indignación por reciente entrevista que dio Miguel Díaz-Canel hablando de cocinas de leña y carbón, desde el lujoso Palacio de la Revolución de La Habana

Miguel Díaz-Canel (EFE)
Cuba

"El régimen de Cuba está a punto de colapsar": Ramón Saúl Sánchez, exiliado cubano

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Volodímir Zelenski

Para Zelenski, Estados Unidos “no tiene tiempo para Ucrania” y su atención en este momento está puesta en el conflicto con Irán

Trofeo del Mundial - Foto AFP
Mundial 2026

Insólito: selección clasificada al Mundial de 2026 despidió a su entrenador tras perder los partidos amistosos de marzo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre