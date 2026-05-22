Embajada de EE. UU. en Venezuela anuncia nuevo vuelo que conectará a Miami con Caracas y que hace parte del plan de tres fases tras la captura de Maduro

Estados Unidos y Venezuela tendrán un nuevo vuelo que conectará a Caracas con la ciudad de Miami, según anunció la embajada norteamericana en el país sudamericano.

A través de sus redes sociales, la sede diplomática, reabierta hace pocas semanas, informó sobre la nueva frecuencia que conectará a ambos países.

Se trata de un nuevo vuelo entre Miami y Caracas que comenzó a operar desde este jueves por la aerolínea American Airlines.

VEA TAMBIÉN La dictadura incumple de nuevo: vence plazo en el que régimen venezolano aseguró que iba a liberar a 300 presos políticos o

“Hoy, American Airlines lanzó un SEGUNDO vuelo diario entre Miami y Caracas. Bajo el plan de tres fases del presidente Donald Trump y secretario Marco Rubio”, indicó la sede diplomática.

“El sector privado está expandiendo rápidamente su capacidad para satisfacer la demanda e impulsar la recuperación económica de Venezuela”, agregó.

Dicho vuelo operará diariamente en la ruta Caracas-Miami con salida programada a las 2:40 p. m. (hora local).

En la ruta desde Miami a Caracas, la operación será a las 10:16 a. m. para aterrizar en Caracas a la 1:36 p. m.

Cabe resaltar que desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Washington ha presionado al régimen para una apertura comercio de hidrocarburos y en oferta aérea, dado el aislamiento que llevó a Venezuela a suspender distintas rutas.

VEA TAMBIÉN Aerolínea de importante destino turístico de Latinoamérica anuncia la reanudación de sus vuelos a Venezuela tras 10 años sin operaciones o

El pasado 30 de abril, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía el primer vuelo comercial directo de American Airlines procedente de Miami.

Tal situación marca la reanudación de una ruta clave para muchos venezolanos, tras siete años de suspensión.

Los vuelos directos, vale mencionar, estaban suspendidos desde 2019 debido a la ruptura de relaciones diplomáticas y tensiones políticas.