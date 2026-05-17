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Domingo, 17 de mayo de 2026
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Irán - EEUU

“Pensaron que dando de baja al líder el régimen de Irán iban a negociar y no fue así”: experto sobre las recientes amenazas de Trump

mayo 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
"No quedará nada de ellos", esa fue la advertencia que lanzó Donald Trump al régimen de Irán y les reiteró que el tiempo les juega en contra para llegar a un acuerdo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó nuevamente el domingo con aniquilar a Irán, dos meses y medio después del inicio de la ofensiva contra Teherán, mientras que un dron se estrelló cerca de una instalación nuclear en Emiratos Árabes Unidos.

Tras más de un mes de tregua, la perspectiva de una solución al conflicto, que comenzó el 28 de febrero, sigue siendo lejana.

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"Para Irán, el tiempo apremia, y más les vale moverse, RÁPIDO, o no quedará nada de ellos", advirtió Trump en su plataforma Truth Social.

Ernesto Sagás, analista internacional y doctor en ciencias políticas de la universidad de Florida, estuvo en La Tarde de NTN24 para hablar de estas amenazas y aseveró que “aunque Estados Unidos tiene la capacidad de destruir la infraestructura de Irán, el costo político sigue aumentando más para la administración de Trump que para el régimen iraní”.

Pensaron que con descabezar al régimen iba a hacer que negociaran o que hubiera cambio de régimen, pero eso no sucedió, todo lo contrario, al matar parte del liderazgo eliminaron elementos que podrían negociar y ahora el hijo del que asesinaron heredó el poder es más intransigente y menos dispuesta a negociar”, complementó.

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