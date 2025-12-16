Más tarde de lo previsto: Venezuela anuncia la fecha de regreso a clases

El Ministerio de Educación informó este lunes que el reinicio de clases tras las vacaciones navideñas, será el próximo 12 de enero de 2026 en los niveles básico, medio y bachillerato.

Con este cronograma se da inicio del segundo lapso del año escolar 2025-2026.

Las aulas estuvieron abiertas hasta el pasado viernes 12 de diciembre debido al asueto decembrino.

El calendario escolar también establece como próximos feriados los días 16 y 17 de febrero por el Carnaval. Mientras que en Semana Santa solo se pausarán las clases el jueves 2 y viernes 3 de abril, generalmente tenían libre toda la semana.

Estos ajustes fueron publicados en septiembre de 2025 por el Ministerio de Educación, situación que generó descontento en el gremio docente, que denunció la violación de Ley Orgánica de Educación, que señala que el sector cuenta con 60 días hábiles de vacaciones.