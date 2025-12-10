NTN24
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
Messi

El Inter Miami de Messi viajará a Colombia para disputar un partido amistoso contra Atlético Nacional

diciembre 10, 2025
Por: Diana Pérez
Messi | Foto: EFE
Messi y sus compañeros también disputarán partidos contra clubes de Perú y Ecuador, los cuales se espera sean anunciados pronto.

Tras coronarse campeón de la MLS con el Inter Miami, el astro argentino Lionel Messi no tiene que pensar mucho en la competencia sino hasta finales de febrero.

Mientras empieza la nueva temporada, los equipos norteamericanos lo que hacen es concretar partidos amistosos para no perder el ritmo.

Como parte de la gira de preparación, el ‘10’ de la ‘albiceleste’ tendrá un reto que emociona a todos en Colombia: enfrentarse a Atlético Nacional.

La superestrella se medirá ante los ‘Verdolagas’ el próximo 31 de enero de 2026 en el mítico estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Este partido hará parte de la gira de pretemporada que harán las ‘Garzas’ encabezadas por Lionel Messi y Luis Suárez.

El encuentro entre el Inter Miami y Atlético Nacional se confirmó este miércoles 10 de diciembre en una rueda de prensa en la que estuvieron presentes los dos voceros de los respectivos clubes.

Según se confirmó, la preventa de las boletas para el partido empezará de manera oficial este viernes 12 de septiembre.

La boleta más económica tiene un valor de 400 mil pesos colombianos, mientras que la más cara estaría costando cerca de los dos millones de pesos colombianos.

Además, se informó que el tan esperado evento deportivo fue nombrado como “El Partido de la Historia”.

El embajador de Atlético Nacional y exarquero de la selección Colombia, René Higuita afirmó que: “Tenemos que dar un gran ejemplo al mundo, partiendo de este momento con las barras y las personas que se vinculan”.

“Tenemos que dar la mejor cara. Esta es una oportunidad muy bonita para aprovecharla”, añadió.

