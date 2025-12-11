NTN24
Arte

La curadora Gina Barac-Bauer lleva la cultura colombiana a Nueva York con una exhibición de arte del pueblo Wounaan

diciembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
La exposición tiene por nombre “El arte de tejer esculturas” y estará exhibida en la galería Klaus Von Nichtssagend, en el barrio Tribeca, en Nueva York.

La ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, se convertirá en el centro de una increíble exposición de arte que promete una experiencia inolvidable.

Desde el 12 hasta el 23 de diciembre, Nueva York acogerá una exposición de arte en la que se expondrán esculturas tejidas por artesanos del pueblo indígena Wounaan, del Pacífico colombiano.

La exposición tiene por nombre “El arte de tejer esculturas” y estará exhibida en la galería Klaus Von Nichtssagend, en el barrio Tribeca.

Este espacio de arte hace parte del trabajo realiza la curadora Gina Barac-Bauer de construir puentes entre las comunidades artesanas de Colombia y los espacios culturales globales.

Para hablar sobre este tema, Gina Barac-Bauer, curadora y fundadora de Helecho Collective, conversó con Flash Fashion de NTN24.

Su compromiso con la preservación cultural, la sostenibilidad y el reconocimiento justo de los artesanos ha convertido su curaduría en un referente para quienes buscan diseño con alma y propósito.

o

Por esto, la mujer comentó que el hecho de que este tipo de exhibiciones tengan espacios en una ciudad como Nueva York “es darle reconocimiento a esta gente que trabaja muy duro, viven con muy poco y necesitan más de nosotros”.

La curadora también explicó que en la exposición “vamos a tener una recepción muy especial, en donde también vamos a apoyar a la fundación Hogares Bambi” y que “cierto porcentaje va a ayudar a la fundación y a los niños”.

Sobre las artesanías que hace el pueblo indígena de Wounaan detalló que “solo al sentirlos, con tus a manos, entiendes y te pasa toda la energía y el amor que le ponen los artesanos”.

Barac-Bauer puntualizó que una de las tantas maneras de apoyar a los artesanos es “seguir dándoles reconocimiento y apoyando a las fundaciones de Colombia”.

