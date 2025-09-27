Máxima alerta en el sureste de los Estados Unidos por el fortalecimiento del huracán Humberto

El huracán Humberto se fortaleció durante las últimas horas en el océano Atlántico, lo cual, según el análisis de meteorólogos, este fenómeno natural durante las próximas horas podría afectar el suroeste de los Estados Unidos.

Se conoció que cuenta con un avance de sus vientos, es de 233 kilómetros por hora, motivo por el cual se ha catalogado como posible ciclón tropical a la intensidad en la que se mueve por el Caribe estadounidense.

El huracán Humberto, según el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos (NHC por sus siglas en inglés), el fenómeno durante este fin de semana podría llegar a causar afectaciones en Puerto Rico, Islas Vírgenes y Barlovento, debido al incremento en su “oleaje y corrientes peligrosas”.

Ante esto, el gobernador de Carolina del Sur decidió emitir “estado de emergencia”, esto con la finalidad de “activar recursos federales y estatales”, esto como medida ante un posible impacto de ciclón que podría perjudicar la zona y dejar damnificados.

Por su parte, Charleston, ante el posible impacto del huracán Humberto, los mandatarios locales también han tomado algunas medidas de precaución como “levantamiento de sacos de arena y bombas con agua”, esto ante una probable “inundación”.

Entre tanto, la costa de Florida en los Estados Unidos también se encuentra en alerta debido a la tormenta tropical Imelda; según el NHC, este fenómeno viene tomando fuerza durante las últimas horas. Situación ante la cual esta entidad advierte que tanto el oleaje como las condiciones del mar puedan empeorar durante el transcurso del domingo.

De igual manera, los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes manifestaron que existe la probabilidad de que este fenómeno no toque tierra en su paso por las “Carolinas” y, por el contrario, la presión del huracán Humberto, por medio de la “presión atmosférica de este”, lo llevé mar adentro.