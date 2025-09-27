NTN24
Sábado, 27 de septiembre de 2025
Sábado, 27 de septiembre de 2025
Huracán

Máxima alerta en el sureste de los Estados Unidos por el fortalecimiento del huracán Humberto

septiembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Este ciclón en las últimas horas alcanzó la categoría 4 con un avance en sus vientos de 233 kilómetros por hora.

El huracán Humberto se fortaleció durante las últimas horas en el océano Atlántico, lo cual, según el análisis de meteorólogos, este fenómeno natural durante las próximas horas podría afectar el suroeste de los Estados Unidos.

Se conoció que cuenta con un avance de sus vientos, es de 233 kilómetros por hora, motivo por el cual se ha catalogado como posible ciclón tropical a la intensidad en la que se mueve por el Caribe estadounidense.

El huracán Humberto, según el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos (NHC por sus siglas en inglés), el fenómeno durante este fin de semana podría llegar a causar afectaciones en Puerto Rico, Islas Vírgenes y Barlovento, debido al incremento en su “oleaje y corrientes peligrosas”.

Ante esto, el gobernador de Carolina del Sur decidió emitir “estado de emergencia”, esto con la finalidad de “activar recursos federales y estatales”, esto como medida ante un posible impacto de ciclón que podría perjudicar la zona y dejar damnificados.

o

Por su parte, Charleston, ante el posible impacto del huracán Humberto, los mandatarios locales también han tomado algunas medidas de precaución como “levantamiento de sacos de arena y bombas con agua”, esto ante una probable “inundación”.

Entre tanto, la costa de Florida en los Estados Unidos también se encuentra en alerta debido a la tormenta tropical Imelda; según el NHC, este fenómeno viene tomando fuerza durante las últimas horas. Situación ante la cual esta entidad advierte que tanto el oleaje como las condiciones del mar puedan empeorar durante el transcurso del domingo.

De igual manera, los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes manifestaron que existe la probabilidad de que este fenómeno no toque tierra en su paso por las “Carolinas” y, por el contrario, la presión del huracán Humberto, por medio de la “presión atmosférica de este”, lo llevé mar adentro.

Temas relacionados:

Huracán

Ciclón

Tormenta tropical

Estados Unidos

Centro Nacional de Huracanes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué buscan los demócratas con la resolución en el Congreso de EE. UU. sobre el despliegue militar en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Si no tiene garantía de exilio, Maduro no va a dejar el poder": Héctor Schamis sobre posible negociación entre EE.UU. y Maduro como platea Grenell

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Máxima alerta en el sureste de los Estados Unidos por el fortalecimiento del huracán Humberto

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Bolivia aprueba ley que prohíbe el matrimonio con menores de 18 años sin excepciones

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es muy importante que actúe ya": Luis Almagro hace urgente llamado a la CPI para que tome decisiones adicionales sobre el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Análisis del último discurso de Gustavo Petro ante la ONU como presidente de Colombia ¿qué sensaciones dejó?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro | Foto: EFE
Colombia

"No me importa; además de ser colombiano soy ciudadano europeo": presidente Petro tras retiro de visa por Estados Unidos

Álvaro Leyva denunció a Gustavo Petro ante la fiscalía de EE.UU. - Fotos: EFE
Denuncia

Por presunta “conspiración”, el excanciller Álvaro Leyva denunció ante EE. UU. al presidente Gustavo Petro y a un periodista español

Foto: Canva - EFE
Nicolás Maduro

"Quiten todas las cuentas que les dé la gana, imbéciles imperialistas": Maduro arremete contra YouTube por el cierre de su canal

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump ordena el despliegue de todas las fuerzas militares en Portland para contener las protestas violentas

Buque USS Jason Dunham - Foto de referencia de AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Qué buscan los demócratas con la resolución en el Congreso de EE. UU. sobre el despliegue militar en el Caribe?

Más de Actualidad

Ver más
Ejercicios militares en Puerto Rico | Foto: EFE
Puerto Rico

Expertos analizan consecuencias y significado de visita del secretario de Guerra de Estados Unidos a flota desplegada en El Caribe

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Régimen de Maduro

¿Qué puede hacer Maduro y cuáles son las implicaciones del eventual 'Estado de Conmoción' que quiere imponer?

Denuncian al Cartel de los Soles y el Tren de Aragua | Foto AFP
Asamblea General de la ONU

“Estos grupos amenazan nuestra seguridad nacional”: EE. UU. y países latinoamericanos denuncian al Tren de Aragua y el Cartel de los Soles en la ONU

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Colombia vs Venezuela / FOTO: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

Periodista venezolano está “completamente seguro” que la Vinotinto le va a ganar a Colombia en la última fecha de la eliminatoria

Ejercicios militares en Puerto Rico | Foto: EFE
Puerto Rico

Expertos analizan consecuencias y significado de visita del secretario de Guerra de Estados Unidos a flota desplegada en El Caribe

VAR - Fotos de referencia: EFE
VAR

Así funciona el ‘VAR a pedido’, la nueva incorporación arbitral de la FIFA para el Mundial Sub-20 de Chile

Marcela Reyes en líos legales por atropellar un ladrón que intentó robarla.
Muerte

Marcela Reyes se pronuncia tras enterarse de la muerte de B King, el artista colombiano hallado sin vida en México: "estoy devastada"

Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

Así le fue a Luis Díaz en su estreno con el Bayern Múnich en el triunfo 3-1 frente al Chelsea en la Champions League

Integrantes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) - Foto de referencia: EFE
Desapariciones forzadas

Piden información sobre un exalcalde, dos ingenieros, una docente y un joven víctimas de desaparición forzada en Barinas

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Régimen de Maduro

¿Qué puede hacer Maduro y cuáles son las implicaciones del eventual 'Estado de Conmoción' que quiere imponer?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda