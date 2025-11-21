NTN24
Viernes, 21 de noviembre de 2025
Shakira

Shakira confirma nueva fecha en el que sería el último de sus conciertos de la gira ‘Las mujeres ya no lloran’ en 2025: será en Sudamérica

noviembre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Shakira - Foto EFE
La nueva fecha fue abierta luego de que se agotaran los tiquetes para una presentación pactada en la misma locación para el día 14 del último mes del año.

La cantante colombiana Shakira confirmó mediante una publicación en sus redes sociales que abrió una nueva fecha para un concierto que marcaría el final de su gira ‘Las mujeres ya no lloran world tour’ al menos en 2025.

El lugar elegido para la nueva fecha es el estadio Mario Alberto Kempes, ubicado en la ciudad argentina de Córdoba.

El día del esperado concierto será el 15 de diciembre. La nueva fecha fue abierta luego de que se agotaran los tiquetes para una presentación pactada en la misma locación para el día 14 del último mes del año.

En Instagram, la colombiana publicitó la nueva fecha mediante una historia que, además de tener la imagen con el llamado a comprar tiquetes para el concierto, estaba ambientada con el éxito Pies Descalzos.

“Tú mordiste la manzana. Y renunciaste al paraíso. Y condenaste a una serpiente. Siendo tú el que así lo quiso Por milenios y milenios. Permaneciste desnudo. Y te enfrentaste a dinosaurios. Bajo un techo y sin escudo”, se escucha en la publicación.

Shakira se encuentra en medio de un recorrido por Sudamérica que hace parte de su gira ‘Las mujeres ya no lloran world tour’.

La colombiana, en lo que parece ser la recta final de su gira `Las mujeres ya no lloran world tour’, ha repetido presentaciones en ciudades en las que estuvo a principio de año, pero también ofrece conciertos en lugares que inicialmente no fueron incluidas a inicios de 2025 como Quito, Asunción y Montevideo.

Tras su paso por Ecuador y Perú, los chilenos la podrán ver este 22 de noviembre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Desde allí la colombiana viajará a Asunción en donde cantará el 28 y 29 de noviembre en el Estadio General Pablo Rojas.

Montevideo, a su turno, la tendrá el 3 y 4 de diciembre en el Estadio Centenario.

Finalmente, Shakira viajará a Buenos Aires con un concierto que tendrá como escenario al Estadio José Amalfitani del equipo de fútbol Vélez Sarsfield el 8 y el 9 de diciembre, antes de ir a Córdoba.

