Viernes, 26 de septiembre de 2025
Fenómeno meteorológico

Huracán Humberto podría provocar peligroso fenómeno al mezclarse con la tormenta tropical Imelda en lo que los expertos comparan con un 'baile'

septiembre 26, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Huracán Humberto - Foto EFE
Se trata del efecto Fujiwhara, que ocurre cuando hay una interacción entre dos vórtices ciclónicos que produce que 'orbiten' uno alrededor del otro.

El huracán Humberto, que hasta hace poco estaba clasificado como tormenta, puede llegar a provocar un peligroso efecto natural al mezclarse con la tormenta tropical Imelda en lo que los meteorólogos comparan con un 'baile' para explicarlo mejor.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) advirtió a los residentes del estado de Florida que el huracán Humberto podría incluso llegar a convertirse en un huracán mayor este fin de semana al fortalecerse rápidamente sobre el Atlántico Central.

Humberto, cabe resaltar, no representa en este momento una amenaza para los Estados Unidos, pero sus características podrían influir en cómo se desarrollará Imelda en el futuro y, si ambas llegan a acercarse lo necesario, se generaría el peligroso fenómeno conocido como Fujiwhara.

El efecto Fujiwhara ocurre cuando hay una interacción entre dos vórtices ciclónicos que produce que 'orbiten' uno alrededor del otro, lo que es asemejado por algunos expertos con una especie de 'baile' para entender el movimiento.

Sakuhei Fujiwhara, meteorólogo japonés, publicó en 1921 un informe en el que reflexionaba sobre cómo dos tormentas que giraban cerca una de la otra podrían comenzar a girar juntas alrededor de un punto central común.

Tal fenómeno, que se comprobó con los años, fue comparado con la ronda final de un famoso juego de sillas y el baile, en el que dos niños giran alrededor de la última silla hasta que la música se frena.

En este caso, las consecuencias a gran escala podrían ocasionar una tormenta mucho más grande que, de llegar a tocar tierra, generen algunos daños, que podrían variar según el lugar y la intensidad.

Aunque aún es incierto que vaya a darse el efecto Fujiwhara, se estima, según las predicciones del NHC, que el lunes y martes son los momentos más probables para cualquier impacto en el sureste de los Estados Unidos, aunque los pronósticos podrían cambiar drásticamente por detalles como la trayectoria de Humberto o la corriente en chorro que se desliza sobre la Costa Este.

Pero esa no es la única novedad natural en la actualidad, pues en otras partes del mundo se han reportado distintos acontecimientos que preocupan a los científicos y ciudadanos.

Varios temblores, dos de ellos de magnitud 6,2 y 6,3, sacudieron buena parte de Venezuela entre el miércoles y la madrugada del jueves y, pese a que no causaron víctimas, asustaron a una población poco habituada a este tipo de fenómenos.

Los temblores se sintieron con mayor fuerza en los estados del oeste del país, como Zulia, fronterizo con Colombia, donde los habitantes reportaron haber sentido al menos tres sismos.

Por otro lado, en Portugal se levantó el viernes la alerta meteorológica extrema después de que el huracán Gabrielle se alejara del archipiélago, dejando relativamente pocos daños.

Hasta el momento no se reportaron heridos allí, según la agencia regional de protección civil, que registró casi 200 casos de estructuras derrumbadas, daños en tejados y árboles caídos.

