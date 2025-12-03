"Engañaron a Joe Biden, pero no van a engañar a Donald Trump": Marco Rubio sobre la posibilidad de un acuerdo con el régimen de Maduro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se refirió en una reciente entrevista con Fox News a la creciente presión de la administración Trump sobre el régimen venezolano en medio del despliegue militar en el Caribe y analizó el escenario de un acuerdo con Nicolás Maduro para que deje el poder.

“Al final de cuentas con Maduro, y su problema básicamente es que si quisiera llegar a un acuerdo con él, no sé cómo lo haría. Ha roto todos los acuerdos que ha hecho. Ahora bien, eso no significa que no deba intentarlo”, mencionó.

Rubio recordó que “el problema es que Maduro ha hecho cinco tratos con diferentes partidos en los últimos 10 años y los ha roto todos”.

“El gobierno de Biden hizo un trato con Maduro. Nadie habla de esto. Hizo un trato con Maduro. Este fue el trato: Maduro pidió que sus sobrinos, narcotraficantes convictos, fueran liberados de las cárceles estadounidenses. Pidió que su principal blanqueador de dinero, su hombre de dinero, su hombre de bolsa, fuera liberado de la custodia estadounidense antes de ser juzgado. A cambio, prometió celebrar elecciones libres y justas. Recuperó a los sobrinos, a los narcotraficantes. Recuperó a su hombre de bolsa. Y nunca celebró elecciones libres y justas”, afirmó.

En este sentido el secretario mencionó que todo se trató de un engaño. “Engañaron a Joe Biden. No van a engañar a Donald Trump”.

Rubio afirmó que Trump es una “figura única” en la historia por estar dispuesto a sentarse con cualquiera pero que debe “haber alguien con quien realmente se pueda llegar a un acuerdo”.

“El otro día se reunió con el presidente de Siria, quien tiene un pasado interesante, como mínimo, en cuanto a sus actividades pasadas. Está dispuesto a reunirse con Putin. Está dispuesto a reunirse con Xi. Está dispuesto a reunirse con Kim Jong-un, como lo hizo en su primer mandato. Está dispuesto a reunirse con cualquiera. Pero al final, tiene que haber alguien con quien realmente se pueda llegar a un acuerdo. Hemos llegado a un acuerdo con los chinos, pero Maduro nunca lo ha cumplido”, mencionó.

Rubio manifestó que el objetivo de Washington es encontrar una manera de traer estabilidad al hemisferio, y lograr que Venezuela sea un país que no sea la base de la influencia iraní ni de las actividades contra Estados Unidos.

“Tener una Venezuela sin tráfico de drogas ni envío de personas a nuestro país como los pandilleros del Tren de Aragua y similares, eso sería genial”, sostuvo.

El secretario recordó que está en curso una misión antidrogas en la región y que el hecho de que Maduro esté molesto por esto “indica que hay drogas saliendo de Venezuela”.

“Si observamos estos barcos, el régimen de Maduro no es un gobierno legítimo. Es una organización de transbordo. Permite el tráfico de cocaína y otras drogas producidas en Colombia a través de territorio venezolano y, con la cooperación de elementos del régimen, se les permite salir de Venezuela en aviones y barcos con destino a Estados Unidos. Así que cooperan abiertamente con los narcotraficantes”, afirmó.

Además, mencionó el régimen venezolano es una fuente de inestabilidad en toda la región. “Más de ocho millones de venezolanos han emigrado a países vecinos como resultado de las actividades del régimen en su propio país, incluyendo Estados Unidos”.

“Además, son un bastión de Irán. De esto no se habla lo suficiente. Irán, su CGRI e incluso Hezbolá tienen presencia en Sudamérica, y una de sus principales bases, especialmente para los iraníes, está en Venezuela. Acabamos de hablar de Irán y su hostilidad hacia Estados Unidos”, afirmó.

En este sentido, mencionó que Irán plantado su bandera en “nuestro hemisferio” con la plena y abierta cooperación de ese régimen.