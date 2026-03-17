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Martes, 17 de marzo de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Mayor de las Fuerzas Armadas de Israel explica cómo funciona el "reloj operativo" de ataques militares contra el régimen de Irán

marzo 17, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Tarde
Roni Kaplan habló en La Tarde de NTN24 sobre el "plan operativo y metódico" que Estados Unidos e Israel han ejecutado contra el régimen iraní.

El mayor de la reserva, Roni Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel y asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, explicó en La Tarde de NTN24 cómo funciona el "reloj operativo" de ataques contra el régimen iraní.

"Tenemos un plan operativo que es metódico y estamos trabajando según un reloj operativo que lo estamos cumpliendo día a día. Se trata de degradar, por un lado, este programa de misiles balísticos. Hemos alcanzado más de 4.700 objetivos del ecosistema de misiles balísticos", aseguró Kaplan.

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Dicha cooperación militar de Estados Unidos e Israel se ha encargado, según Kaplan, de neutralizar "toda la cadena de suministro, desde el aluminio hasta el ensamblaje del misil" y de alcanzar "docenas de objetivos del programa nuclear iraní" como centros de investigación.

"También estamos luchando frente a frente contra Hezbolá, que, como no podría ser de otra manera ingresó en la guerra luego de ser financiado, dirigido, guiado y entrenado por parte de Irán", contó el mayor.

Estas nuevas declaraciones de Kaplan se conocen cuando se completan 18 días desde el inicio de la Operación Furia Épica de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán desde el 28 de febrero, fecha en la que fue abatido el líder tirano Alí Jameneí.

Luego de casi 20 días de conflicto en Medio Oriente, el foco sigue sobre un régimen señalado durante años por reprimir y ejecutar a sus contradictores, mientras que los ataques en la región se intensifican.

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