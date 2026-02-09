NTN24
Lunes, 09 de febrero de 2026
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello advierte que la Ley de Amnistía en Venezuela tendrá restricciones y sus condiciones

febrero 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Diosdado Cabello - AFP
Lo dijo en una rueda de prensa del PSUV, en la que recalcó que tendrá límites como cualquier ley en Venezuela.

Diosdado Cabello se dirigió a la gente durante una rueda de prensa del PSUV y se refirió a la ley de Amnistía propuesta por Delcy Rodríguez para los presos políticos y dijo que esta tendrá límites, alcances, consideraciones, restricciones y sus condiciones.

Esto deja en suspenso la ley de amnistía que, según palabras de Jorge Rodríguez, será aprobada este martes y que supuestamente ayudará a los presos políticos que están detenidos desde 1999.

A estas declaraciones se le suman las palabras de Tarek William Saab, quien se pronunció sobre la amnistía general y aseguró que la medida debe abarcar tanto a opositores como a chavistas.

o

"Tiene que beneficiar a todos los factores de la vida social venezolana: opositores, pro gobierno, factores que han estado en pugna durante todos estos años", dijo.

Otro hecho que ensombrece el tema de los presos políticos es la recaptura por parte del régimen de Juan Pablo Guanipa, quien había sido excarcelado el 8 de febrero en horas de la mañana y en horas de la noche fue secuestrado nuevamente por el régimen.

El Ministerio Público al servicio del régimen de Delcy Rodríguez indicó que pidió al tribunal imponer un régimen de arresto domiciliario a Guanipa, detenido arbitrariamente el 23 de mayo de 2025 y vinculado a una supuesta conspiración contra la elección de gobernadores y diputados al Parlamento.

Ahora la incertidumbre está en cómo vaya a quedar la ley de amnistía que se definirá este martes, según palabras del presidente de la ilegítima Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez.

