Martes, 25 de noviembre de 2025
María Corina Machado

"Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que Venezuela sea libre y María Corina pueda ir a Oslo": coordinadora de activismo del Comando Mundo con Venezuela

noviembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Luismar Guzmán aseguró que están trabajando para que cuando llegue el momento de ir a Noruega por el premio, Venezuela esté libre.

El premio Nobel de María Corina Machado ha renovado el ambiente de esperanza para Venezuela, para quienes dejaron hace años su país y que esperan el reencuentro con sus seres queridos, y también para quienes desde su tierra han soportado con resiliencia y valentía. Está claro que para los venezolanos dentro y fuera de su territorio, el Nobel es de todos.

Luismar Guzmán, coordinadora de activismo del Comando Mundo con Venezuela y quien está organizando la marcha de las antorchas en distintos países, también maneja la agenda que se trabajará en Noruega, habló al respecto en NTN24.

o

“Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que Venezuela sea libre y María Corina pueda ir a Oslo y recibir el premio que se ganó ella y que es de todos los venezolanos”, aseveró.

“En estos últimos días se están moviendo muchísimas cosas en pro de la libertad de Venezuela y este pronunciamiento, el de mandatarios de la región, se debe a estas acciones por parte de Estados Unidos”, aseguró la invitada.

“Este no es solo un reconocimiento a María Corina y a Venezuela sino a todo occidente y a los ciudadanos libres del mundo, que están cansados de las dictaduras y acompañan la causa desde siempre”, puntualizó.

