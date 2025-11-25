"Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que Venezuela sea libre y María Corina pueda ir a Oslo": coordinadora de activismo del Comando Mundo con Venezuela

El premio Nobel de María Corina Machado ha renovado el ambiente de esperanza para Venezuela, para quienes dejaron hace años su país y que esperan el reencuentro con sus seres queridos, y también para quienes desde su tierra han soportado con resiliencia y valentía. Está claro que para los venezolanos dentro y fuera de su territorio, el Nobel es de todos.

Luismar Guzmán, coordinadora de activismo del Comando Mundo con Venezuela y quien está organizando la marcha de las antorchas en distintos países, también maneja la agenda que se trabajará en Noruega, habló al respecto en NTN24.

“Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que Venezuela sea libre y María Corina pueda ir a Oslo y recibir el premio que se ganó ella y que es de todos los venezolanos”, aseveró.

“En estos últimos días se están moviendo muchísimas cosas en pro de la libertad de Venezuela y este pronunciamiento, el de mandatarios de la región, se debe a estas acciones por parte de Estados Unidos”, aseguró la invitada.

“Este no es solo un reconocimiento a María Corina y a Venezuela sino a todo occidente y a los ciudadanos libres del mundo, que están cansados de las dictaduras y acompañan la causa desde siempre”, puntualizó.