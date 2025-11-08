NTN24
Sábado, 08 de noviembre de 2025
Colombia

Alerta en el municipio colombiano de Tunja por carro bomba cerca de batallón del Ejército

noviembre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
La explosión del vehículo, que fue abandonado en el barrio Prados de Alcalá, cerca de la guarnición militar, dejó varios de militares y civiles heridos.

Un ataque terrorista se presentó este sábado contra el Batallón Simón Bolívar, en Tunja, Boyacá.

De acuerdo con los primeros informes, varios explosivos impactaron contra la base militar mientras expertos detonaban de manera controlada un carrobomba que fue abandonado en el barrio Prados de Alcalá, cerca de la guarnición militar.

La explosión del vehículo en el barrio Prados de Alcalá dejó varios de militares y civiles heridos.

De acuerdo con los testigos, la volqueta tenía placas de Santa Rosa de Vitervo, Boyacá.

“En estos momentos es un verdadero caos, una humareda muy fuerte aquí en inmediaciones del Batallón Bolívar. La gente en pijama corriendo, porque las autoridades están pidiendo que evacúen la zona”, relató un testigo.

Según Alejandra Pico, secretaria de gobierno de la Gobernación de Boyacá, la volqueta con explosivos fue hallada en horas de la madrugada de este sábado, luego de que la comunidad informara a las autoridades.

Hasta el momento, la situación está siendo controlada por el Ejército Nacional y la Policía.

