René Higuita, histórico arquero de la selección Colombia, ingresó al Salón de la Fama del Fútbol Internacional

En Pachuca, México, se llevó a cabo la decimotercera edición del Salón de la Fama del fútbol internacional, un espacio en el que fueron homenajeados 18 exfutbolistas de diferentes nacionalidades que a lo largo de su carrera como jugadores marcaron un precedente en el deporte mundial.

VEA TAMBIÉN El técnico del Real Madrid femenino destaca la capacidad de adaptabilidad que tiene Linda Caicedo para jugar en diferentes posiciones o

Dentro de los destacados durante esta gala, estuvo el exarquero de la selección Colombia y Atlético Nacional, René Higuita, quien fue incluido dentro de esta prestigiosa lista.

Un reconocimiento que llenó de orgullo y emotividad a “el Loco”, como también se le conoce al mítico golero, recordado por su icónico movimiento del “escorpio” en un juego amistoso entre la Tricolor e Inglaterra, una jugada que marcó un precedente en el fútbol.

“Tengo una locura que generó una alegría que, sumada a mis capacidades, llegó a cambiar una regla de la FIFA para darles más juego a los arqueros. Ingresar al Salón de la Fama del Fútbol Internacional es uno de los máximos honores de mi vida”, expresó René Higuita.

“Estoy un poco nervioso. Es mejor estar en un terreno de juego con cien mil espectadores. Este escenario intimida. La incredulidad me invade. Estoy en un lugar por donde han pasado figuras como Beckham, Beckenbauer, Hugo Sánchez, Maradona, Zico, Javier Aguirre, Cruyff, Valdano, Platini, Pelé y Zidane, entre otros”, añadió el exarquero tras recibir el reconocimiento.

Rene Higuita se convierte en el tercer colombiano en acceder al Salón de la Fama del fútbol internacional, al que ya habían accedido el fallecido portero Miguel Calero en el año 2019 y Carlos “El Pibe” Valderrama en el 2014.

Otro de los extranjeros que recibió este reconocimiento fue el exjugador de la selección española y Real Madrid, Iker Casilla, quien tras recibir este galardón señaló: “Esta investidura es muy importante para mí. No sé si seré el más joven de todas las ilustres leyendas que están aquí, pero para mí es un gran honor compartir con todos ellos”.

Estas son las 18 leyendas que fueron incluidas dentro del salón de la fama del futbol internacional:

• Nacionales

- Luis Flores

- Miguel España

- Juan Francisco Palencia

- Gerardo Torrado

- Ignacio Ambriz

- Milton Queiroz ‘Tita’

• Internacionales

- Iker Casillas

- Dunga

- Ronald Koeman

- Gary Lineker

- René Higuita

- Diego Forlán

• Decanos

- Bernardo ‘Manolete’ Hernández

- José Martínez

- Osvaldo Castro

- Ubaldo Matildo Fillol

• Femenil

- Abby Wambach

- Guadalupe Tovar