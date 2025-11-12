NTN24
Miércoles, 12 de noviembre de 2025
Miércoles, 12 de noviembre de 2025
René Higuita ingresó al Salón de la Fama del fútbol internacional. - Foto: EFE
René Higuita ingresó al Salón de la Fama del fútbol internacional. - Foto: EFE
René Higuita

René Higuita, histórico arquero de la selección Colombia, ingresó al Salón de la Fama del Fútbol Internacional

noviembre 12, 2025
Por: Natalya Baquero González
En medio de su discurso de agradecimiento, Higuita recordó por su icónico movimiento del “escorpión” en el juego amistoso entre la Tricolor e Inglaterra en 1995.

En Pachuca, México, se llevó a cabo la decimotercera edición del Salón de la Fama del fútbol internacional, un espacio en el que fueron homenajeados 18 exfutbolistas de diferentes nacionalidades que a lo largo de su carrera como jugadores marcaron un precedente en el deporte mundial.

o

Dentro de los destacados durante esta gala, estuvo el exarquero de la selección Colombia y Atlético Nacional, René Higuita, quien fue incluido dentro de esta prestigiosa lista.

Un reconocimiento que llenó de orgullo y emotividad a “el Loco”, como también se le conoce al mítico golero, recordado por su icónico movimiento del “escorpio” en un juego amistoso entre la Tricolor e Inglaterra, una jugada que marcó un precedente en el fútbol.

“Tengo una locura que generó una alegría que, sumada a mis capacidades, llegó a cambiar una regla de la FIFA para darles más juego a los arqueros. Ingresar al Salón de la Fama del Fútbol Internacional es uno de los máximos honores de mi vida”, expresó René Higuita.

“Estoy un poco nervioso. Es mejor estar en un terreno de juego con cien mil espectadores. Este escenario intimida. La incredulidad me invade. Estoy en un lugar por donde han pasado figuras como Beckham, Beckenbauer, Hugo Sánchez, Maradona, Zico, Javier Aguirre, Cruyff, Valdano, Platini, Pelé y Zidane, entre otros”, añadió el exarquero tras recibir el reconocimiento.

Rene Higuita se convierte en el tercer colombiano en acceder al Salón de la Fama del fútbol internacional, al que ya habían accedido el fallecido portero Miguel Calero en el año 2019 y Carlos “El Pibe” Valderrama en el 2014.

Otro de los extranjeros que recibió este reconocimiento fue el exjugador de la selección española y Real Madrid, Iker Casilla, quien tras recibir este galardón señaló: “Esta investidura es muy importante para mí. No sé si seré el más joven de todas las ilustres leyendas que están aquí, pero para mí es un gran honor compartir con todos ellos”.

Estas son las 18 leyendas que fueron incluidas dentro del salón de la fama del futbol internacional:

• Nacionales
- Luis Flores
- Miguel España
- Juan Francisco Palencia
- Gerardo Torrado
- Ignacio Ambriz
- Milton Queiroz ‘Tita’

• Internacionales
- Iker Casillas
- Dunga
- Ronald Koeman
- Gary Lineker
- René Higuita
- Diego Forlán

• Decanos
- Bernardo ‘Manolete’ Hernández
- José Martínez
- Osvaldo Castro
- Ubaldo Matildo Fillol

• Femenil
- Abby Wambach
- Guadalupe Tovar

Temas relacionados:

René Higuita

Salón de la Fama

Selección Colombia

Atlético Nacional

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Se va a decidir si Venezuela vuelve a ser la tierra de gracia o si se queda sometida a una tiránica desgracia”: Jorge ‘Tuto’ Quiroga sobre el despliegue de EE. UU. en el Caribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

En Venezuela los presos políticos “ya no son un costo para el régimen, sino un beneficio”, según experto

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“El portaviones Gerald Ford aumenta las capacidades de ataques con aviones a objetivos terrestres en Venezuela”: profesor del Colegio de Guerra de EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Por qué está dividida la derecha en Chile de cara a las elecciones presidenciales de este domingo?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estados Unidos dice 'esta es nuestra zona'": experto en temas de seguridad y asuntos militares sobre llegada de portaviones USS Gerald R. Ford al Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué esperar del referéndum y consulta popular que votarán los ecuatorianos el domingo?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Crisis entre Estados Unidos y Venezuela - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es imposible que las Fuerzas Armadas de Venezuela puedan contra esta Armada que está frente a sus aguas": Jim Shedd, exagente de la DEA, sobre despliegue de EE.UU. en el Caribe

Diálogo Presidencial de IDEA (EFE)
Grupo IDEA

Líderes latinoamericanos se reúnen para el décimo Diálogo Presidencial de IDEA bajo el lema "América Latina y el fin de sus dictaduras"

Gustavo Petro

“Gustavo Petro quiere entregar a los colombianos en manos de los criminales”: Marta Lucía Ramírez

José María Aznar, expresidente del gobierno español | Foto: EFE
José María Aznar

"No solo es para luchar contra el narcotráfico sino para provocar un cambio de régimen en Venezuela": José María Aznar sobre despliegue de EE. UU. en el Caribe

Donald Trump/ Jeffrey Epstein -Fotos AFP
Caso Epstein

Sale a la luz nueva información revelada por demócratas que vuelve a vincular a Donald Trump con caso Epstein: la Casa Blanca respondió

Más de Deportes

Ver más
LeBron James | Foto: EFE
LeBron James

LeBron James podría comprometer su ingreso al Salón de la Fama del Baloncesto por escándalo de apuestas ilegales en la NBA

Futbol colombiano - Foto: EFE
Fútbol colombiano

Superintendencia de Industria y Comercio sancionó con más de 8.000 millones de pesos a la Dimayor y cinco clubes del futbol colombiano por prácticas anticompetitivas

Cristiano Ronaldo abandonando un entrenamiento en su carro en 2020 - Foto AFP
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo reveló la absurda cantidad de carros que tiene y su marca favorita: "Los colecciono como cuadros"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro y Donald Trump (EFE)
Crisis EE. UU. - Colombia

Petro insinúa que EE. UU. busca "conseguir barato el petróleo de Venezuela" y aseguró que la cocaína es una "excusa" para controlar a Latinoamérica

Los candidatos bolivianos Rodrigo Paz y Jorge 'Tuto' Quiroga. (AFP)
Elecciones en Bolivia

Este domingo Bolivia elige entre Rodrigo Paz y Jorge ‘Tuto’ Quiroga al presidente que romperá el ciclo de la izquierda que inició con Evo Morales en 2006

Presidente Donald Trump - Foto AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Trump afirma que no contempla ataques en Venezuela tras versiones de medios sobre un posible operativo

Portaaviones USS Gerald R. Ford - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Comando Sur confirmó que despliegue militar de EE. UU. en el Caribe tuvo que moverse por amenaza del huracán Melissa

Presos políticos en Venezuela

Familia del periodista Joan Camargo introdujo habeas corpus tras más de tres días desaparecido

Foto: 'Mi pobre angelito' - Disney+
Actor

El protagonista de 'Mi pobre angelito' repitió varias partes de la película: estas fueron las escenas que volvió a actuar a sus 45 años

Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Despliegue militar

Gobierno de Donald Trump autorizó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, afirma The New York Times

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre