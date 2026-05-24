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Domingo, 24 de mayo de 2026
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Barinas

Cientos de prisioneros se tomaron penal de Barinas en Venezuela para exigir la renuncia del director tras sufrir golpizas y torturas

mayo 24, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Reclusos se manifiestan en penal de Barinas, Benezuela - Foto; captura de video
Reclusos se manifiestan en penal de Barinas, Benezuela - Foto; captura de video
Los reclusos se agruparon en el techo de la cárcel y colgaron pancartas con mensajes para pedir ayuda.

Cientos de prisioneros se tomaron este domingo una cárcel en el oeste de Venezuela para denunciar "torturas" por parte de las autoridades carcelarias del régimen venezolano y exigir la destitución del director del penal.

Durante años, activistas han denunciado hacinamiento, un precario suministro de alimentos y falta de atención médica en las cárceles venezolanas. También denuncian retrasos procesales y violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Los reclusos se agruparon en el techo de la cárcel y colgaron pancartas con mensajes para pedir ayuda. En algunas se podía leer "SOS", "Nos torturan" o "No más tortura". Varios presos tenían el rostro cubierto.

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Grandes columnas de humo se elevaban del Internado Judicial de Barinas (Injuba), ubicado en la tierra natal de Hugo Chávez, a unos 500 kilómetros de Caracas. Los presos incendiaron, entre otras cosas, colchones y sábanas.

Agentes cubiertos con escudos rodearon la estructura. Decenas de familiares aguardan ansiosos a las afueras del penal.

Yelitza Arrollo dijo a la AFP que desde el 8 de mayo no ha tenido noticias de su hijo preso en esa cárcel.

"Me lo tienen encerrado, golpeado (...) están sufriendo, porque los están golpeando demasiado feo, torturados, les echan agua fría, les meten corriente, les meten candela, los maltratan demasiado, queremos la destitución del director", afirmó a las afueras de la prisión.

Los familiares también afirmaron que hay varios prisioneros heridos.

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Los reos "aseguran haber sido víctimas de golpizas y torturas", indicó la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). También "han sido sometidos a requisas violentas, durante las cuales les destruyen sus pertenencias dentro de las celdas".

Según el OVP, 1.200 hombres y más de 100 mujeres "se declararon en huelga" en esta prisión.

En abril, el régimen confirmó cinco muertos en la cárcel de máxima seguridad Yare III, ubicada a unos 70 km de Caracas luego de un motín. La prisión alberga a un grupo de presos políticos.

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