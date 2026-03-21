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Sábado, 21 de marzo de 2026
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El Mencho

"Este caso revela la ineficacia de los protocolos de la Fiscalía": expertos analizan el caso de 'El Mencho' a un mes de su caída

marzo 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Mesa de periodistas
Expertos analizaron el caso de 'El Mencho', cabecilla del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido el pasado 22 de febrero en México.

A un mes de la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho' cabecilla del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), siguen surgiendo más preguntas que respuestas sobre el operativo donde fue abatido.

Para hablar sobre este tema, Roberto Rock, director general del grupo La Silla Rota; Salvador Frausto, director de investigaciones de Milenio, y Ricardo Ravelo, periodista de investigación, conversaron con el programa Mesa de Periodistas de NTN24.

Salvador Frausto señaló que "este caso, el descuido en el resguardo de los objetos de las condiciones donde fue atrapado 'El Mencho', revela la ineficacia de los protocolos de la Fiscalía para resguardar la zona".

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Mientras que el director general del grupo La Silla Rota, Roberto Rock, comentó en la conversación con Mesa de Periodistas que "es bastante claro que el operativo lo realizó el ejército y solamente el ejército".

Por su parte, el periodista de investigación Ricardo Ravelo señaló "esto no terminó en la muerte de 'El Mencho', es una investigación que continúa".

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