"Cielo lleno de estrellas": esta fue la impresionante foto de la galaxia que los astronautas de Artemis II capturaron en su viaje a la órbita de la Luna

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) reveló la impresionante foto de la Vía Láctea que los astronautas de Artemis II capturaron en su viaje a la órbita de la Luna.

En un mensaje en la plataforma X, la NASA compartió la fotografía de nuestra galaxia e indicó que fue captada por la tripulación de la nave Orion el 7 de abril de 2026 en su viaje al espacio.

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“Cielo lleno de estrellas. Tras un exitoso sobrevuelo lunar, los astronautas de Artemis II capturaron esta impresionante foto de nuestra galaxia, la Vía Láctea, el 7 de abril de 2026”, escribió la NASA en la descripción.

La imagen en cuestión muestra un impresionante cúmulo de estrellas en la infinidad del espacio.

Los astronautas a bordo de la cápsula Orión (Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen) concluyeron su sobrevuelo a Luna y emprendieron el martes su viaje de regreso a la Tierra.

Durante su periplo, la tripulación logró capturar imágenes del satélite natural de la Tierra, como su lado oculto, así como una "puesta" del planeta en el horizonte de la Luna o un impactante eclipse solar.

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La Misión Artemis II batió el récord anterior de 400.171 kilómetros de distancia de la Tierra establecido por la misión Apolo 13 en la década de 1970. Es decir, que superó la marca anterior, para alcanzar 406.771 kilómetros de distancia.

Los astronautas regresarán el viernes frente a la costa de California.

Se trató del primer sobrevuelo lunar tripulado en más de 50 años, una misión de prueba que busca abrir el camino a un regreso a la superficie lunar en 2028.