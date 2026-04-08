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Miércoles, 08 de abril de 2026
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Redes sociales

El país europeo en el que, a partir del 2027, los menores de 15 años tendrán prohibido el uso de redes sociales

abril 8, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Uso de las redes sociales (EFE)
Uso de las redes sociales (EFE)
La prohibición se aplicará a Facebook, Instagram, TikTok y Snapchat, pero quedarán excluidos los servicios de mensajería y las plataformas de video.

Grecia prohibirá a partir de 2027 el acceso a las redes sociales a los niños y adolescentes de menos de 15 años, anunció este miércoles el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, en un video en TikTok.

"Hemos decidido dar un paso adelante con una medida difícil pero indispensable: prohibir el acceso a redes sociales a los niños de menos de 15 años", explicó el dirigente.

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Según precisó, la medida será votada este verano, y la prohibición entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

La prohibición se aplicará a las plataformas que privilegian el desfile continuo de contenidos como Facebook, Instagram, TikTok y Snapchat, pero quedarán excluidos los servicios de mensajería y las plataformas de video, entre ellos Messenger, WhatsApp, Viber y YouTube.

Australia fue el primer país del mundo en legislar sobre la cuestión, y prohibió en diciembre que los menores de 16 años utilicen las principales plataformas, alegando la necesidad de protegerlos de "los algoritmos depredadores" y del ciberacoso.

Facebook, Instagram, X, Threads, Snapchat, TikTok y Twitch se han conformado a la nueva legislación, so pena de multas de hasta 28 millones de euros.

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Para proteger a los adolescentes de los algoritmos adictivos, otros países como España, Francia, Portugal y Dinamarca, e igualmente India y México, quieren igualmente restringir las redes a adolescentes. La UE se plantea una medida similar.

Mitsotakis eligió TikTok para digirirse a los jóvenes y explicarles el motivo de esta iniciativa.

"La ciencia es categórica: cuando un niño pasa horas delante de una pantalla, el cerebro no descansa", apuntó. Y "muchos niños me dicen que están cansados de tanta comparación, de los comentarios, de la presión de estar siempre ahí", añadió.

Dirigiéndose a los padres, Mitsotakis les dijo que la prohibición no es más que "una herramienta, que no reemplazará nunca su presencia".

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