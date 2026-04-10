Rusia incluyó en su lista negra a reconocida universidad de EE. UU. de la que han egresado 36 ganadores del Premio Nobel
Este viernes, Rusia decidió incluir en su lista negra de “organizaciones indeseables” a la prestigiosa Universidad de Stanford, lo que en la práctica prohíbe a los rusos realizar cualquier estudio en el plantel.
El hecho de que una organización sea declarada “indeseable” por parte de Moscú le impide, además, operar en ese país y hace que quienes colaboren con ellas se expongan a un procedimiento penal.
Stanford, de la que han egresado 36 ganadores del Premio Nobel desde su fundación en 1885, se suma a dicha lista en la que están incluidas más de 300 organizaciones de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y medios de comunicación independientes.
Así como ella, están incluidas otras universidades y entidades de Estados Unidos como Yale y Berkeley. Además, el grupo de derechos humanos Human Rights Watch y la ONG anticorrupción Transparency International.
Rusia toma tales medidas en virtud de una controvertida ley aprobada en 2015, que rara vez se aplicaba antes de la guerra en Ucrania, para prohibir a organizaciones extranjeras por considerarlas una amenaza para la seguridad nacional.
Desde que invadió a Ucrania en 2022, Rusia no solo ha reprimido a quienes hacen oposición a la guerra, sino que también ha llevado a cabo una ofensiva más amplia contra la disidencia, algo que no se vía desde la era soviética.