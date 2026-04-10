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Rusia incluyó en su lista negra a reconocida universidad de EE. UU. de la que han egresado 36 ganadores del Premio Nobel

abril 10, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Universidad de Stanford - EFE
Universidad de Stanford - EFE
En la lista están incluidas más de 300 organizaciones de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y medios de comunicación independientes.

Este viernes, Rusia decidió incluir en su lista negra de “organizaciones indeseables” a la prestigiosa Universidad de Stanford, lo que en la práctica prohíbe a los rusos realizar cualquier estudio en el plantel.

El hecho de que una organización sea declarada “indeseable” por parte de Moscú le impide, además, operar en ese país y hace que quienes colaboren con ellas se expongan a un procedimiento penal.

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Stanford, de la que han egresado 36 ganadores del Premio Nobel desde su fundación en 1885, se suma a dicha lista en la que están incluidas más de 300 organizaciones de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y medios de comunicación independientes.

Así como ella, están incluidas otras universidades y entidades de Estados Unidos como Yale y Berkeley. Además, el grupo de derechos humanos Human Rights Watch y la ONG anticorrupción Transparency International.

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Rusia toma tales medidas en virtud de una controvertida ley aprobada en 2015, que rara vez se aplicaba antes de la guerra en Ucrania, para prohibir a organizaciones extranjeras por considerarlas una amenaza para la seguridad nacional.

Desde que invadió a Ucrania en 2022, Rusia no solo ha reprimido a quienes hacen oposición a la guerra, sino que también ha llevado a cabo una ofensiva más amplia contra la disidencia, algo que no se vía desde la era soviética.

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