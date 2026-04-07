Este es el entrenador que sustituirá a Dorival Junior en el banquillo de Corinthians poco antes del inicio de la Libertadores

Corinthians anunció a última hora del lunes al entrenador que sustituirá a Dorival Junior cuando faltan casi dos días para el inicio de la Copa Conmebol Libertadores.

Se trata del exseleccionador brasileño Fernando Diniz, de 52 años, quien será el encargado de dirigir a Corinthians en la carrera continental en la que el equipo debutará el jueves ante el argentino Platense en el Grupo E, que completan Independiente Santa Fe de Colombia y Peñarol de Uruguay.

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Diniz, campeón de la Copa Libertadores con Fluminense en 2023, firmó contrato hasta fin de año, según informó Corinthians en un comunicado.

"El Sport Club Corinthians Paulista ha cerrado el fichaje del entrenador Fernando Diniz. El nuevo técnico del Timão tendrá un contrato vigente hasta finales de 2026. El segundo entrenador, Léo Porto, y el preparador físico, Wagner Bertelli, se incorporan al cuerpo técnico", informó el club.

"Campeón de la Copa Libertadores de la Conmebol, de la Recopa de la Conmebol y del Campeonato Carioca entre 2023 y 2024, Diniz regresa al club de Parque São Jorge, esta vez en una nueva función. Entre 1997 y 1998, el entonces centrocampista ofensivo disputó 50 partidos, marcó dos goles y ganó el Paulistão de 1997", agregó.

El director técnico, cabe resaltar, estaba libre desde finales de febrero, cuando fue despedido por Vasco da Gama, cuya dirección había asumido en mayo de 2025.

"El nuevo reto de Diniz comienza este martes (7). Dirigirá dos entrenamientos antes del debut de Corinthians en la Copa Libertadores de la Conmebol, el próximo jueves (9) a las 21:00 h, en el Coliseo de Victoria, frente al Platense, en la primera jornada de la fase de grupos de la competición continental", anticipó Corinthians.

En una temporada de constante ir y venir de entrenadores, Corinthians, cuando se han jugado 10 partidos de 38, ocupa la casilla número 16 de los 20 equipos que compiten en la Serie A de Brasil.

Dorival Júnior fue destituido el domingo tras una derrota 1-0 de Corinthians en casa ante el Internacional de Porto Alegre.

Aunque la campaña comenzó bien, con un triunfo de 2 a 0 sobre el Flamengo en la Supercopa de Brasil, el Timão perdió el rumbo en la liga brasileña.

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Los títulos de la Copa de Brasil y la Supercopa fueron "momentos únicos", dijo Dorival Júnior en un video que divulgó como despedida con la afición de Corinthians, equipo al que comandó por once meses.

"A comenzar la locura, ¡vamos Corinthians!", dijo Diniz, por su parte, en un video difundido por el club en redes sus sociales durante la noche del lunes.