Pieza clave dentro de la selección Colombia fue anunciado por su nuevo club en Argentina

El lateral derecho de la selección Colombia, Santiago Arias, fue oficializado como nuevo refuerzo de un equipo grande de Argentina. Se trata del Independiente de Avellaneda, escuadra a la que estará vinculado por dos años.

Arias, quien llega como agente libre, tras su paso por Bahía de Brasil, se suma a las filas del ‘Rey de Copas’, equipo con el que firmó contrato hasta diciembre de 2027, de acuerdo a la información compartida por el mismo club.

“¡Santiago Arias es jugador de Independiente! El lateral colombiano, de último paso por Bahía de Brasil, llega en condición de jugador libre y firmó su contrato hasta diciembre de 2027. ¡Bienvenido al Rey de Copas!”, expresó el equipo por medio de sus redes sociales.

El futbolista antioqueño de 34 años asume un nuevo reto en su carrera deportiva, tras su paso por el fútbol brasileño donde jugó por dos años, tiempo en el que disputó un total de 69 partidos entre competencias nacionales e internacionales, hizo dos goles, cuatro asistencias y levantó un título (Campeonato Baiano 2025).

Ahora, Santiago Arias, uno de los pilares esenciales de la selección Colombia, llega a uno de los equipos más representativos de Argentina, Independiente de Avellaneda, considerado una de las escuadras más grandes de esta nación (45), ya que se encuentra dentro del top tres de los clubes con más campeonatos en este país, detrás de Boca Juniors (74) y River Plate (72).

Adicionalmente, es el club con más títulos en la Conmebol, pues en su vitrina ostenta un total de siete Copas Libertadores, motivo por el cual se le conoce como el ‘Rey de Copas’.

Sin duda alguna, esta es una gran oportunidad para el lateral antioqueño, que anhela sumar minutos y consolidarse dentro del equipo dirigido por Gustavo Quinteros y así ganarse un lugar dentro de los convocados por Néstor Lorenzo para representar a Colombia en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

De esta manera, Santiago Arias, con una amplia trayectoria a nivel internacional, vivirá su novena experiencia como jugador profesional, tras su paso por La Equidad (Colombia), Sporting de Lisboa (Portugal), PSV Eindhoven (Países Bajos), Atlético de Madrid (España), Bayern 04 Leverkusen (Alemania) y Granada C.F. (España). F.C. Cincinnati (Estados Unidos) y Bahía (Brasil).

Esta será la tercera ocasión que el experimentado lateral juegue en el balompié sudamericano, tras su paso por el fútbol colombiano y brasileño.

Arias, internacional con la absoluta de Colombia desde el año 2013, se convierte en el futbolista cafetero número 24 en representar los colores de Independiente del Valle, escuadra por la que han pasado jugadores como Álvaro Angulo, Felipe Aguilar, Fabián Vargas y Faryd Mondragón, por destacar algunos.