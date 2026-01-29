NTN24
Jueves, 29 de enero de 2026
Aeropuertos

Agencia Estatal de Seguridad Aérea europea prolonga la advertencia a las aerolíneas de sobrevolar Venezuela

enero 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Avión | Foto Canva
Desde noviembre, la suspensión de vuelos internacionales hacia Venezuela ha forzado a los pasajeros a buscar rutas alternativas.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (EASA) publicó en su sitio web la notificación que extiende la recomendación a las aerolíneas de no sobrevolar ni operar vuelos en el espacio aéreo de Venezuela, acompañada de una advertencia de seguridad.

Según EASA, la presencia y el posible uso de sistemas de defensa aérea, sumados a la imprevisibilidad de las respuestas estatales y a la eventual activación de sistemas de misiles tierra-aire (SAM), representan un alto riesgo para la aviación civil en todas las altitudes.

El informe mencionó que la exposición de errores de cálculo es considerablemente "alta" en la FIR Maiquetía (SVZM), zona de control técnico del tránsito aéreo asignada a Venezuela, esto después de la operación militar de Estados Unidos el 3 de enero.

En ese contexto la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de España amplió hasta el 16 de febrero su recomendación de no volar en territorio venezolano.

De igual manera, como consecuencia, la aerolínea Air Europa informó la suspensión de sus rutas entre Madrid y Caracas hasta el 14 de febrero, mientras que Plus Ultra e Iberia mantienen la cancelación de vuelos a la espera de nuevas directivas oficiales.

El comunicado de Air Europa que publicó en su red social X dice que seguirán suspendidos “por motivos ajenas” a la compañía”, esto sin dejar claro cuando volverán a operar en el territorio.

Por su parte, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) advirtió hace poco que el parque aeronáutico venezolano se limita a una veintena de aviones comerciales, la gran mayoría antiguos y concentrados en pocas empresas locales.

Cabe recordar que las suspensiones de vuelos internacionales hacia y desde Venezuela comenzaron a finales de noviembre del 2025, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump sugiriera a las aerolíneas y pilotos considerar el espacio aéreo venezolano “cerrado” por motivos de seguridad.

Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

