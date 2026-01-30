NTN24
Viernes, 30 de enero de 2026
Presos políticos

Delcy Rodríguez anuncia el impulso de una amnistía general para los presos políticos

enero 30, 2026
Por: Nucho Martínez
Según explicó Rodríguez, la propuesta será enviada a la Asamblea Nacional del régimen, en cabeza de su hermano, Jorge Rodríguez, para contribuir con la reconciliación, la convivencia y la estabilidad social en el país.

La jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, anunció la búsqueda de una amnistía general que beneficiaría a personas detenidas arbitrariamente por razones políticas en Venezuela.

El anuncio fue realizado por Rodríguez durante un acto en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) afín a la dictadura.

"Hemos decidido impulsar una ley de Amnistía general. Encargo a la Comisión para la Revolución para que presenten la ley ante la Asamblea Nacional, que sea una ley para reparar las heridas que ha dejado la violencia", aseguró Rodríguez.

"Pido un mayor esfuerzo al TSJ por la justicia, pido garantía y derechos contemplados en la Constitución (...) Que no haya revancha, que haya respeto a la ley y a la justicia. Quedarán exceptuados de la ley, los procesados por homicidio, tráfico de drogas y violación de los derechos humanos. Pido toda la colaboración a la Asamblea Nacional para la aprobación de esta ley", agregó la encargada del régimen.

Rodríguez llamó a dejar atrás los enfrentamientos políticos y condenó cualquier acto de violencia o represalia, destacando que la decisión supuestamente se tomó de manera conjunta con Maduro.

El anuncio de la nueva jefe del régimen coincide con las demandas de Washington, que ha planteado insistentemente la necesidad de liberar a todos los prisioneros políticos.

"La segunda fase será una fase que llamamos recuperación, y consiste en comenzar a crear un proceso de reconciliación nacional dentro de Venezuela, para que las fuerzas de oposición puedan ser amnistiadas y liberadas de las cárceles o traídas de regreso al país, y empezar a reconstruir la sociedad civil", subrayó el secretario de Estado, Marco Rubio, el pasado 7 de enero.

El chavismo, vale recapitular, afirma que más de 600 personas han sido excarceladas, aunque organizaciones de derechos humanos reducen esa cifra a 302.

¿Qué alcance tiene una amnistía?

Una amnistía es una figura jurídica que extingue la responsabilidad penal de ciertos hechos y hace que esos hechos dejen de ser perseguidos como delito, de modo que la persona no queda con antecedentes ni obligación de cumplir pena por ellos. No es solo liberar de la cárcel, borra la infracción penal como si no se hubiese perseguido jurídicamente.

Por lo que se sabe de amnistías, no implicaría que quienes se beneficien deban admitir que cometieron alguna infracción o reconocer culpabilidad. Jurídicamente, la amnistía borra la infracción, no exige una admisión de culpa.

Al contrario de un indulto, donde el Estado perdona una pena pero mantiene vigente la declaración de culpabilidad, la amnistía elimina la responsabilidad penal sin que la persona tenga que aceptar que hubiese delito o pedir perdón.

En contextos de presos políticos (como los que ocurren en Venezuela), muchas de las acusaciones son arbitrarias y por eso se reclama que simplemente se anulen esas causas y se libere a las personas sin condiciones.

