"Me voy con el corazón lleno y en paz": el mensaje en TikTok con el que José Jerí se pronunció tras ser destituido de la Presidencia de Perú

Tras ser destituido de la presidencia por el Congreso de la República, el exmandatario peruano José Jerí se pronunció por primera vez afirmando que se va "con el corazón lleno y en paz".

Por medio de sus redes sociales, Jerí publicó un mensaje a tan solo 24 horas de su destitución tras cuatro meses en el cargo luego de sustituir a la también destituida Dina Boluarte.

En su cuenta en la red social de TikTok, Jerí afirmó que "servir a Perú fue y seguirá siendo un honor. Me voy con el corazón lleno y en paz".

Además, expresó que no es sencillo "resolver en meses lo que lleva décadas pendiente, pero cada paso se dio con convicción, responsabilidad y entrega".

El exmandatario, de 39 años, que asumió el cargo en octubre de 2025 tras la destitución de Boluarte, agregó que dejó preparado el camino para las próximas elecciones presidenciales.

"Dejamos encaminado nuestro encargo más firme: garantizar elecciones limpias y transparentes, y seguir fortaleciendo la seguridad como base de un país con orden y futuro", puntualizó.

José Jerí fue destituido este martes por el Congreso del país por "inconducta en sus funciones y falta de idoneidad para ejercer el cargo".

Con una votación de 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el pleno del Congreso aprobó su censura.

Su cargo en el Congreso, según informó el medio peruano El Comercio, para el que fue elegido el 26 de julio del 2025, le permitió jurar como mandatario por sucesión constitucional “tras la vacancia de Dina Boluarte, el 10 de octubre de ese mismo año”.

Sin embargo, en enero de 2026 la Fiscalía peruana le abrió una investigación por presunto "tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses" tras saberse de una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno.

Un mes más tarde su situación empeoró por otra indagación sobre un supuesto "tráfico de influencias" por una presunta intervención en "la contratación de nueve mujeres en su gobierno".

Desde hace 10 años, Perú atraviesa una fuerte crisis e inestabilidad política que ha llevado al país a tener siete presidentes que data del 2016, cuando estalló un choque de poderes entre un poder Legislativo fuerte y un Ejecutivo débil.

No obstante, el próximo 12 de abril, Perú celebrará una jornada electoral en la que los ciudadanos tendrán que acudir a las urnas para elegir al jefe de Estado.